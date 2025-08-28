Участники «Короля и Шута» дадут концерт с вокалом покойного Горшенёва

Рок-группа «Северный флот», собранная из бывших участников коллектива «Король и Шут», анонсировала проведение особенного концерта. 4 ноября музыканты выступят в московском клубе Base с симфоническим оркестром и вокалом Михаила Горшенёва. Экс-лидер «Короля и Шута» умер в 2013 году в возрасте 39 лет.

© Andrei Ladygin/Russian Look/www.globallookpress.com

Вокальная партия будет составлена из аудиодорожек концертных выступлений покойного артиста. Организаторы уверены, что песни обретут большую драматичность благодаря новым аранжировкам, разработанным совместно с симфоническим оркестром. Все партии инструментов будут исполнены вживую, а на сцену выйдет «расширенный состав музыкантов».

Изначально концерт должен был состояться в клубе 1930 Moscow, но недавно администраторы площадки объявили о её закрытии. Поэтому мероприятие перенесено в Base на ту же дату. Все билеты, приобретённые до переноса, остаются действительны. Об этом сообщается в соцсетях группы «Северный флот».

