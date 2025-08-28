«Только не Black Sabbath»: Стивен Кинг собрал плейлист «Долгой прогулки»

Американский хоррор-писатель Стивен Кинг раскрыл, музыку каких исполнителей добавил бы в плейлист книги «Долгая прогулка». Это произошло, когда автор общался с поклонниками в рамках продвижения недавно снятой экранизации романа.

© Christopher Katsarov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Кинг перечислил несколько групп и исполнителей. Если бы он составлял подборку в молодости, туда бы вошли песни The Youngbloods — Get Together, Rolling Stones — Carol и Боба Дилана — Subterranean Homesick Blues. Автор признался, что, «возможно», добавил бы туда Summertime Blues Эдди Кокрана и Rock and Roll is Here to Stay группы Danny and the Juniors.

Нынешний 77-летний Кинг добавил бы в плейлист песни рок-групп Rancid, AC/DC и Rolling Stones, а также метал-коллектива Metallica. Писатель подчеркнул, что не стал бы использовать музыку Black Sabbath, так как они «никогда ему не нравились». Кинга цитирует NME.

«Долгая прогулка» — это антиутопия, действие которой разворачивается в США. Сотня молодых людей принимает участие в соревновании, главное условие которого — идти с минимальной скоростью 3 мили в час. Каждого, кто замедлится, убивают.

Премьера экранизации романа назначена на 12 сентября этого года. Её режиссёром выступил Фрэнсис Лоуренс, снявший трилогию «Голодные игры» (2013–2015), а также боевики «Константин» (2005) и «Я — Легенда» (2007).

