Личный шимпанзе, дефект кожи и своя барокамера: тайны Майкла Джексона

29 августа 1958 года родился американский музыкант Майкл Джексон. Начав карьеру в семейной группе Jackson 5 ещё в детстве, артист смог быстро заявить о себе как о самостоятельной единице и построить триумфальную музыкальную карьеру. 25 июня 2009 года Джексон скончался в возрасте 50 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный случайной передозировкой лекарственными препаратами. В честь дня рождения одного из главных музыкантов в истории поп-культуры «Рамблер» вспоминает десять интересных фактов из его биографии. Узнайте, как шимпанзе поссорил Джексона и культового рокера, кто придумал титул «короля поп-музыки» и почему артист заявил, что спит в барокамере.

Титул «Короля поп-музыки» придумала известная американская актриса

Майкл Джексон запомнился в массовой культуре как «Король поп-музыки». Заслужить этот титул ему помогли артистический талант, сотни миллионов проданных пластинок и революционный подход к тому, что значит быть поп-звездой. Майкл Джексон первым сделал видеоклипы не просто сопровождающим визуальным материалом, а отдельным осмысленным произведением. Также артист поставил множество рекордов по прибыли от продажи альбомов и билетов на концерты.

Майкл Джексон и Элизабет Тейлор, 1984 год

Сам термин «Король поп-музыки» впервые прозвучал в 1989 году. Актриса Элизабет Тейлор произнесла его на премии Soul Train Awards, когда вручала Джексону награду «За карьерные достижения». Полностью титул звучал как «настоящий король поп-, рок- и соул-музыки», но впоследствии стал меньше и закрепился за Джексоном в упрощённом виде.

Майкл Джексон страдал от редкого кожного заболевания

Сразу после рождения, в детстве и в годы первой популярности кожа Майкла Джексона была тёмной. В середине 80-х она начала белеть, и жёлтая пресса мгновенно предположила, что музыкант пытается осветлить кожу искусственным путём. В 1986-м личный дерматолог Джексона Арнольд Клайн выступил с публичным заявлением, в котором объяснил, что у музыканта диагностированы витилиго и красная волчанка.

Витилиго приводит к тому, что отдельные участки на коже человека теряют цвет, а из-за красной волчанки появляются круглые воспалённые пятна. Чтобы скрыть следы болезней, поначалу Джексон использовал белый грим и специальный крем, выравнивающий цвет кожи, а затем дважды сделал ринопластику — пластическую операцию по изменению формы и контуров носа. Из-за заболевания артист не появлялся на воздухе без очков и широкополых шляп, защищавших его кожу.

По признанию самого музыканта, он сделал лишь две операции на лице. Уже после смерти Джексона его мать предположила, что хирургических вмешательств было гораздо больше, и заподозрила, что сын был от них зависим.

Майкл Джексон сделал Pepsi модным напитком для молодёжи

В 1983 году, когда Майкл Джексон был на пике славы, известный бренд Pepsi предложил ему рекламный контракт. Гонорар певца составил рекордные 5 миллионов долларов, хотя в те времена знаменитости не получали за рекламу больше нескольких сотен тысяч долларов. По контракту Джексон был обязан сняться в ролике, призывающем покупать напитки Pepsi. Также бренд мог свободно размещать снимки музыканта на банках и рекламных баннерах.

Рекламный ролик со слоганом «Поколение Пепси» вышел в 1984 году. В нём Джексон танцевал и исполнял хит Billie Jean. По оценкам маркетологов, реклама помогла бренду завоевать аудиторию не только в США, но и за рубежом, так как уже тогда Джексон был популярен по всему миру.

Майкл Джексон купил барокамеру и шокировал журналистов

В 1986 году авторитетное издание Time опубликовало фотографию, на которой Джексон спал в кислородной барокамере. Это специальная герметичная конструкция, подающая пациенту кислород под повышенным давлением. Она используется для восстановления после серьёзных заболеваний или физических травм.

Фото Джексона сопровождалось подписью его личного помощника Фрэнка Дилео. Ассистент сообщил, что король поп-музыки по ночам спит в барокамере, чтобы быть здоровее и «дожить до 150 лет». Впоследствии Джексон опроверг эту новость. Музыкант подтвердил, что приобрёл барокамеру для лечения, но отказался от слухов про сон внутри. Но журналисты уже подхватили байку и сделали её одним из самых известных мифов, окружающих короля поп-музыки.

Домашний шимпанзе Майкла Джексона поссорил его с Фредди Меркьюри

Революционный подход Майкла Джексона коснулся не только музыки, но и образа жизни. Вместо того чтобы завести традиционного питомца вроде собаки или кошки, артист взял под крыло домашнего шимпанзе. Будущий подопечный Джексона родился в 1983 году в специальном центре, разводящем животных под опыты. Артист выкупил его через посредника, когда шимпанзе было восемь месяцев, и дал ему кличку Бабблс (в переводе с английского языка — «Пузырёк»).

В 1987-м питомец сопровождал Джексона во время записи альбома Bad, а также стал участником клипов на одноимённую песню и сингл Liberian Girl. Ходили слухи, что у шимпанзе есть собственный агент и телохранитель. Во время тура в поддержку альбома питомец был рядом с хозяином и даже вышел с ним на пресс-конференцию. В 1985 году Бабблс невольно послужил причиной ссоры между Джексоном и солистом Queen Фредди Меркьюри. Исполнитель хита Bad настаивал, чтобы его питомец присутствовал в студии при записи дуэта с Меркьюри, чему последний был не рад. Выдержав несколько дней, автор Bohemian Rhapsody прервал сотрудничество и выпустил песню There Must Be More To Life Than This сольно.

В документальном фильме 2003 года артист признался, что Бабблс стал конфликтным и представлял угрозу для его новорождённого сына Принса Майкла II. Джексон отправил шимпанзе в специальный приют, в котором Бабблс живёт и сегодня. Вплоть до своей смерти в 2009 году артист регулярно навещал питомца, а в интервью признавался, что скучает по нему.

Автобиография Майкла Джексона стала бестселлером

Когда Майклу Джексону было всего 30 лет, он решил выпустить автобиографию. Книга «Лунная походка», названная в честь визитной карточки его хореографического стиля, оказалась на прилавках в 1988 году. За пять месяцев до этого вышел его седьмой альбом Bad. Релиз был коммерчески успешен: пять синглов в его поддержку попали на первое место авторитетного американского чарта Billboard.

Предисловие к книге написала Жаклин Кеннеди, в ту пору работавшая в издательстве Doubleday. Бывшая первая леди США поначалу отказывалась, но потом всё же согласилась написать для вступления три абзаца. Во избежание утечки данных вся информация о книге передавалась под кодовым названием «Нил Армстронг» — в честь первого человека, который прошёл по поверхности Луны.

Коммерческий успех свежего альбома постиг и автобиографию Джексона. В первую неделю продаж книга возглавила рейтинги бестселлеров престижных изданий The Times и Los Angeles Times.

Клип Майкла Джексона и его сестры стал самым дорогостоящим в истории

В 1995 году Майкл Джексон занялся своим девятым альбомом HIStory. Согласно концепции, релиз должен был состоять из двух частей. Сборник главных хитов артиста раскрывал его прошлое, а 15 новых песен, попавших на второй диск, — описывали настоящее и будущее. Первая композиция второй части называлась Scream, участие в её записи приняла младшая сестра Джексона Дженет.

Дженет Джексон и Майкл Джексон, 1993 год

В песне артист обращается к прессе, жалуясь на беспрестанное внимание и неприятные слухи, окружающие его персону. На Scream был снят клип, в итоге получивший статус самого дорогостоящего в истории музыки. На его создание было потрачено больше семи миллионов долларов, что позволило ролику попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Этот результат пока не побит.

Майкл Джексон поставил несколько рекордов по благотворительности

На счету Майкла Джексона также несколько рекордов, связанных с благотворительностью. В 1985 году артист принял участие в написании и записи песни We Are The World совместно с соул-исполнителем Лайонелом Ричи. Песня стала первым синглом с благотворительного альбома с одноимённым названием. Помимо Джексона и Ричи, участие в записи пластинки приняли Принс, Брюс Спрингстин, Тина Тёрнер и другие известные музыканты. Вся прибыль от продажи лонгплея была направлена на поддержку Эфиопии, с 1983 года страдавшей от страшного голода.

Вскоре после выхода We Are The World Джексона и Ричи стала самым быстро продаваемым поп-синглом в истории музыки США. Она принесла авторам больше 60 миллионов долларов, а на следующий год получила четыре награды «Грэмми». В том числе одну в категории «Песня года», входящую в четвёрку главных номинаций премии.

В 2000 году Джексон также вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как «Поп-музыкант, поддерживающий наибольшее количество благотворительных фондов». Для этого артисту пришлось пожертвовать деньги в 39 разных организаций.

Майкл Джексон и Стивен Кинг написали совместный сценарий

В отличие от некоторых коллег-современников, Майкл Джексон не сделал блестящую актёрскую карьеру. Но он всё же был увлечён культурой кино настолько, что даже решил снять собственный короткометражный фильм. Сценарий к нему написал американский писатель Стивен Кинг, известный хоррор-романами «Оно», «Сияние», «Институт» и многими другими. В качестве сценаристов также указаны сам Джексон и кинематографист Мик Гаррис.

Короткометражный фильм «Майкл Джексон: Призраки» вышел в 1996 году. Артист сыграл роль Маэстро и предстал в пяти различных образах, попутно исполняя разные песни из репертуара Джексона. Согласно сюжету главный герой живёт мирно и развлекает детишек волшебными трюками. Взрослая часть населения видит в Маэстро врага, не похожего на них, и решает изгнать его из города. Главный герой предлагает мэру сыграть в игру, в которой они оба должны пугать друг друга трюками. Первый, кто испугается, покинет город.

Премьера «Призраков» состоялась в 1997 году на Каннском кинофестивале. Общий хронометраж фильма составил 38 минут, благодаря чему картина поставила рекорд как «Самое длинное музыкальное видео в истории». С тех пор рекорд был дважды побит Фарреллом Уильямсом и группой Twenty One Pilots.

Майкл Джексон хотел записать альбом на стихи шотландского поэта

Ещё при жизни Майкл Джексон получил статус «поп-короля», но ближе к своей кончине артист заинтересовался и более сложными жанрами музыки. В 2008-м, за год до своей смерти, автор хита Black Or White обратился к продюсеру Дэвиду Гесту, с которым прежде работал над документальным фильмом про Jackson 5. Майкл Джексон хотел записать альбом песен, написанных на стихи шотландского поэта Роберта Бёрнса. По сообщению Guardian, артисты даже разрабатывали мюзикл по мотивам его жизни, но решили остановиться на скромном формате альбома. В него должны были войти стихотворения Ae Fond Kiss, Tam O’Shanter и многие другие. К сожалению, записи так и не вышли.