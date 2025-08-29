Егор Крид падает в лифте со своей невестой в клипе на песню «Пепел»

Певец Егор Крид представил музыкальное видео на композицию «Пепел», созданную в коллаборации с Григорием Лепсом. Её релиз состоялся 29 августа. Песня войдёт в саундтрек фильма «Вниз», одну из главных ролей в котором сыграл Крид. Премьера картины состоится 4 сентября.

Как сообщил Егор Крид в описании клипа на платформе YouTube, он записал песню «Пепел» вместе с Григорием Лепсом ещё 6–7 лет назад. Теперь же, по его мнению, настало время её показать.

В ролике присутствуют кадры из грядущего триллера с участием Крида. В них он вместе со своей невестой, которую сыграла актриса Анфиса Черных, застревает в лифте в компании подозрительного человека. В клип также вошли сцены, снятые на одной из крыш Москвы. В них можно увидеть как Крида, так и его старшего коллегу Григория Лепса.

