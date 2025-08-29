Умер композитор Родион Щедрин: чем знаменит последний из классиков

29 августа в возрасте 92 лет умер композитор, народный артист СССР Родион Щедрин, который ещё при жизни считался классиком. Среди его известных работ — балеты «Кармен-сюита», «Конёк-горбунок», «Чайка», «Дама с собачкой», оперы «Мёртвые души», «Лолита», Трагическая Вторая симфония, Второй концерт для фортепиано и другие. О смерти Щедрина сообщили в Большом театре, отметив, что «это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства». «Рамблер» вспоминает яркие факты из жизни композитора.

© Илья Питалев/РИА Новости

Родион Щедрин был одним из первых слушателей Седьмой симфонии Шостаковича

© Василий Малышев/РИА Новости

Детство Родиона Щедрина было прервано войной. В 1941 году его семью эвакуировали в Куйбышев (Самара). 11-летний Щедрин пытался убежать на фронт, но его вернули обратно. В этом же городе в эвакуации находился композитор Дмитрий Шостакович, который заканчивал работу над своей Седьмой симфонией. С ним был близко знаком отец Родиона Щедрина, который даже помогал Шостаковичу в работе над оркестровыми нотами.

Юному Щедрину посчастливилось попасть на генеральную репетицию Седьмой симфонии, что произвело на него сильное впечатление. Позже он продолжил дружбу с композитором и даже написал симфонические этюды «Диалоги с Шостаковичем».

Родион Щедрин сочинял музыку без использования инструмента

При сочинении музыки Родион Щедрин опирался на свои знания о теории музыки, а не на звучание инструмента. Об этом он рассказал в интервью для «Российской газеты» в 2017 году.

Я пишу музыку по старинке, мне для этого нужны стол, партитурная бумага, тишина, а инструмент никакой не нужен. Идей и замыслов у меня и сейчас много. Боюсь, что так они и останутся фантазиями.

© Еланчук/РИА Новости

Майя Плисецкая и Родион Щедрин впервые встретились в 1955 году на музыкальном вечере. Он был организован Лилей Брик, музой поэта Владимира Маяковского. 29-летняя балерина и 22-летний композитор не сразу прониклись любовью друг к другу. Их роман начался спустя три года, на репетициях балета «Конёк-горбунок».

В счастливом браке артисты прожили 57 лет. Родион Щедрин всегда с теплотой отзывался о своей супруге. В беседе с «Российской газетой» он сказал, что они понимали друг друга с полуслова.

Она была женщина до кончика волоса. Я был счастлив с ней безмерно, бесконечно. Мне с ней было всегда интересно. Каждая минута была наполнена. И конечно, на творчестве это не могло не сказаться. Мы друг друга обогащали и человечески, и, наверное, в профессии.

Майя Плисецкая скончалась в мае 2015 года от остановки сердца. Урну с её прахом Родион Щедрин хранил у себя на рояле и каждый день клал к ней цветы. Согласно их общему завещанию, прах обоих артистов будет соединён и развеян над Россией.

Родион Щедрин написал балет «Кармен-сюита» специально для своей жены

© Александр Макаров/РИА Новости

Опера «Кармен», написанная Жоржем Бизе, впервые была представлена публике в Париже в 1875 году. Почти через 100 лет это произведение было переработано в балет «Кармен-сюита». Идея сделать адаптацию великой оперы принадлежала балерине Майе Плисецкой, которая мечтала станцевать цыганку Кармен. Она даже сама сочинила либретто.

Сначала Плисецкая попросила написать музыку композитора Дмитрия Шостаковича, но тот боялся конкурировать с Бизе. Потом она пробовала уговорить Арама Хачатуряна, но тот ей сказал: «Зачем вы просите меня? У вас же дома есть композитор». В итоге всего за 20 дней балет написал Родион Щедрин.

Щедрин радикально преобразил оперу Бизе. Он сделал партитуру, ориентируясь на струнный оркестр и ударные, без использования духовых. Композитор считал, что в балете и опере, хотя они и являются братскими видами искусства, всё-таки есть свои нюансы. По его мнению, балетный оркестр должен звучать на несколько градусов «горячее» оперного. Ему нужно «дорассказывать» историю.

Премьера «Кармен-сюиты» состоялась 20 апреля 1967 года на сцене Большого театра. Балет стал знаковой самостоятельной работой, вышедшей за рамки простой адаптации.

В честь Щедрина назван астероид

Советский астроном Людмила Карачкина открыла в 1982 году два астероида, то есть два небольших небесных тела, вращающихся вокруг Солнца. Они получили порядковые номера 4625 и 4626. Карачкина назвала их Shedrin и Plisetskaya, в честь Родиона Щедрина и его супруги Майи Плисецкой.

