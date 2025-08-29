Сабрина Карпентер издевается над мужчинами в новом альбоме Man's Best Friend
Американская поп-певица Сабрина Карпентер, ставшая одним из самых ярких открытий 2024-го, выпустила новый альбом Man's Best Friend. Он вышел спустя год после лонгплея Short'n'Sweet, принёсшего артистке восемь номинаций на «Грэмми», две из которых стали победными.
Тематически Man's Best Friend продолжает предыдущую пластинку, уделяя больше всего внимания предмету романтических отношений. Карпентер подробно описывает, что ей не нравится в мужчинах, попутно составляя руководство к действию. Певица даёт простые советы по соблазнению, рекомендуя партнёру «быть ответственным и мыть за собой посуду», «выполнять обещанное» и не сбегать к «распутной женщине по соседству». В строчках Карпентер сквозит столь язвительный сарказм, что желание собрать отдельный альбом под едкие песни объяснимо. Ни одна из них не подошла бы под тематику «сладкого» прошлогоднего релиза.
Хотя у двух пластинок много точек соприкосновения, Man's Best Friend всё же звучит грандиозней и продуманней. Почувствовав попутный ветер славы, Карпентер будто расправила крылья и записала альбом, временами напоминающий фантасмагорическое варьете, а не стандартную поп-музыку о нерадивых бывших.
Карпентер не меняла команду продюсеров, вновь обратившись к Джеку Антоноффу и Джону Райану. Если в прошлом альбоме аранжировки звучали как фон для вокала Карпентер, в этот раз её голос словно заигрывает с мелодиями и направляет их. К примеру, в кинематографичном интро Tears артистка предвосхищает вступление инструментов отдельным возгласом, а в When Did You Get Hot? осознанно готовится к «большому риффу», приправляя его витиеватым вокализом из методички Арианы Гранде. Жанровая палитра также стала шире: помимо уже привычных для Карпентер поп- и R&B-треков, здесь появились отсылки на диско, кантри и даже джаз.
Обложка, изображающая артистку на коленях перед мужчиной, держащим её за волосы, успела наделать шуму задолго до премьеры альбома. Намеренная провокация и нарастание едкого сарказма демонстрируют, что Карпентер растёт, не боится критики и готова критиковать сама, особенно если это граничит с нормами приличия.
