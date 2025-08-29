Сабрина Карпентер издевается над мужчинами в новом альбоме Man's Best Friend

Американская поп-певица Сабрина Карпентер, ставшая одним из самых ярких открытий 2024-го, выпустила новый альбом Man's Best Friend. Он вышел спустя год после лонгплея Short'n'Sweet, принёсшего артистке восемь номинаций на «Грэмми», две из которых стали победными.

© David Jones/globallookpress.com

Тематически Man's Best Friend продолжает предыдущую пластинку, уделяя больше всего внимания предмету романтических отношений. Карпентер подробно описывает, что ей не нравится в мужчинах, попутно составляя руководство к действию. Певица даёт простые советы по соблазнению, рекомендуя партнёру «быть ответственным и мыть за собой посуду», «выполнять обещанное» и не сбегать к «распутной женщине по соседству». В строчках Карпентер сквозит столь язвительный сарказм, что желание собрать отдельный альбом под едкие песни объяснимо. Ни одна из них не подошла бы под тематику «сладкого» прошлогоднего релиза.

Хотя у двух пластинок много точек соприкосновения, Man's Best Friend всё же звучит грандиозней и продуманней. Почувствовав попутный ветер славы, Карпентер будто расправила крылья и записала альбом, временами напоминающий фантасмагорическое варьете, а не стандартную поп-музыку о нерадивых бывших.

Карпентер не меняла команду продюсеров, вновь обратившись к Джеку Антоноффу и Джону Райану. Если в прошлом альбоме аранжировки звучали как фон для вокала Карпентер, в этот раз её голос словно заигрывает с мелодиями и направляет их. К примеру, в кинематографичном интро Tears артистка предвосхищает вступление инструментов отдельным возгласом, а в When Did You Get Hot? осознанно готовится к «большому риффу», приправляя его витиеватым вокализом из методички Арианы Гранде. Жанровая палитра также стала шире: помимо уже привычных для Карпентер поп- и R&B-треков, здесь появились отсылки на диско, кантри и даже джаз.

Обложка, изображающая артистку на коленях перед мужчиной, держащим её за волосы, успела наделать шуму задолго до премьеры альбома. Намеренная провокация и нарастание едкого сарказма демонстрируют, что Карпентер растёт, не боится критики и готова критиковать сама, особенно если это граничит с нормами приличия.

Зима в сердце: 10 песен о бывших, которые помогут пережить расставание