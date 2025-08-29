Хейли Уильямс из Paramore выпустила альбом Ego Death At A Bachelorette Party

Певица Хейли Уильямс, недавно получившая полную независимость от лейблов, выпустила третий сольный альбом Ego Death At A Bachelorette Party. В лонгплей вошли 17 песен, вышедшие в начале августа в виде синглов, а также одна новая композиция.

© Jean-Baptiste Soulliat/globallookpress.com

Необычная манера публикации заставила поклонников Уильямс собирать плейлисты, порядок которых определялся субъективно. Выпустив лонгплей, артистка показала, как именно треки должны располагаться друг за другом. Несмотря на это, альбом так и не обрёл чёткого посыла и связности.

Ego Death At A Bachelorette Party звучит как сборник разрозненных мыслей о депрессии, эмоциональных качелях, капитализме и прочих удручающих элементах действительности. Инструментальные партии для альбома Уильямс записывала самостоятельно; она же несла частичную ответственность за продюсирование и аранжировки. Артистка пробует себя в привычном рок-звучании (Mirtazapine, Ice In My Oj), предстаёт искренней и хрупкой в инди-акустике (I Won’t Quit On You, Discovery Channel) и погружает слушателя в атмосферную лоу-фай-меланхолию (Dream Girl In Shiboyua).

Невзирая на яркое жанровое разнообразие, желание Уильямс делать всё в одиночку сделало альбом предсказуемым и иногда скучным. Хотя релиз отражает её творческую и личную эволюцию, он вряд ли запомнится как один из лучших в её дискографии — как сольной, так и в составе Paramore.

