Хейли Уильямс из Paramore выпустила альбом Ego Death At A Bachelorette Party
Певица Хейли Уильямс, недавно получившая полную независимость от лейблов, выпустила третий сольный альбом Ego Death At A Bachelorette Party. В лонгплей вошли 17 песен, вышедшие в начале августа в виде синглов, а также одна новая композиция.
Необычная манера публикации заставила поклонников Уильямс собирать плейлисты, порядок которых определялся субъективно. Выпустив лонгплей, артистка показала, как именно треки должны располагаться друг за другом. Несмотря на это, альбом так и не обрёл чёткого посыла и связности.
Ego Death At A Bachelorette Party звучит как сборник разрозненных мыслей о депрессии, эмоциональных качелях, капитализме и прочих удручающих элементах действительности. Инструментальные партии для альбома Уильямс записывала самостоятельно; она же несла частичную ответственность за продюсирование и аранжировки. Артистка пробует себя в привычном рок-звучании (Mirtazapine, Ice In My Oj), предстаёт искренней и хрупкой в инди-акустике (I Won’t Quit On You, Discovery Channel) и погружает слушателя в атмосферную лоу-фай-меланхолию (Dream Girl In Shiboyua).
Невзирая на яркое жанровое разнообразие, желание Уильямс делать всё в одиночку сделало альбом предсказуемым и иногда скучным. Хотя релиз отражает её творческую и личную эволюцию, он вряд ли запомнится как один из лучших в её дискографии — как сольной, так и в составе Paramore.
