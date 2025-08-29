Рэпер Soda Luv вспоминает Надежду Бабкину в альбоме «-5LUV5»

Российский хип-хоп-исполнитель Владислав Терентюк, известный под псевдонимом Soda Luv, выпустил второй лонгплей за год — «-5LUV5». В альбом вошли 17 треков, среди которых есть совместные композиции с Bushido Zho, Seemee, paper illustrator, Heronwater, nkeeei и Травмой.

© Соцсети Soda Luv

Soda Luv, который за свою музыкальную карьеру успел побывать и романтичным поп-исполнителем, и похабным рэпером, в новом альбоме вдохновляется новомодным рэпом. Перегруженное звучание и электронная суматоха — примерно так можно описать «-5LUV5».

В лонгплее также присутствуют привычные для Soda Luv грязные тексты про женщин и секс. Неожиданно компанию им составляет трек под названием «Надежда Бабкина [luchshiy vnuk]». В нём Soda Luv читает рэп про надежду и упоминает народную певицу Надежду Бабкину, а также вставляет её фразу: «Дайте, я отдохну чуть-чуть, а потом опять в бой».

В начале апреля Soda Luv выпустил концептуальный альбом IDIOCRACY. В июне он представил трек с HELLOVERCAVI «СВАГА», который стал одним из хитов этого лета.

