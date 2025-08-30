Kill Eva и Encassator выпустили совместный альбом SEVEN HEAVEN

Электронщики Kill Eva и Encassator, которые обрели популярность благодаря треку Psycho Dreams, представили альбом SEVEN HEAVEN. В него вошли 12 треков, среди которых четыре композиции — это изменённые версии песен из лонгплея.

© Соцсети Kill Eva, соцсети Encassator

Музыканты, следуя трендам, сделали перегруженный альбом, в котором лирика уступает перед разнообразными музыкальными глюками. Kill Eva и Encassator мастерски создают готическую атмосферу, используя холодные биты и метафоричные тексты про дьявола, могилы и смерть.

При этом, несмотря на всю свою мрачность, пластинка отличается мечтательностью и воздушностью. Вероятно, за это стоит благодарить хрупкий вокал Kill Eva.

По настроению альбом напоминает творчество объединения Viperr и группы «Пошлая Молли». К последним они также сделали отсылку в треке Rockstar, цитируя их строчки из песни «Все хотят меня поцеловать».

