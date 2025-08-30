Стадионный рок и баллады с Дикого Запада: зарубежные новинки музыки

Рок-группа Bon Jovi пытается переосмыслить прошлогодний альбом с помощью Брюса Спрингстина, а The Hives скандируют бодрые кричалки в честь самих себя. «Рамблер» рассказывает о самых заметных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Bon Jovi & Bruce Springsteen — Hollow Man

Жанр: винтажный «отцовский» рок, баллада.

В июне 2024 года культовая рок-группа Bon Jovi представила альбом Forever, который мог стать для них прощальным. Незадолго до этого лидер коллектива пережил операцию на связках и не раз заявлял, что не уверен в своём певческом будущем. Невзирая на драматичность момента, релиз слабо проявил себя коммерчески и показал самые низкие продажи в истории группы.

Теперь Bon Jovi намерены дать пластинке второй шанс. 24 октября выйдет её новое издание, озаглавленное «легендарным». Особенностью релиза станет перезапись тех же песен со звёздными гостями, среди которых — рок-певица Аврил Лавин, солист OneRepublic Райан Теддер и вокалист Def Leppard Джо Эллиот. На этой неделе вышел сингл с одним из приглашённых гостей — американским певцом Брюсом Спрингстином, разделившим с Бон Джови трек Hollow Man. Задушевная гитарная баллада о болезненной бессмысленности жизни теперь звучит как беседа двух стенающих ковбоев, случайно столкнувшихся в степи.

Jessie J — Believe In Magic

Жанр: жизнеутверждающий R&B.

Британская певица Джесси Джей, в этом году пережившая операцию по удалению раковой опухоли груди, выпустила полный оптимизма трек. Композиция открывается нежным гитарным перебором, под который артистка жалуется на усталость и предлагает партнёру «заняться любовью и послушать Sade». К припеву аранжировка трека приобретает танцевальный бит, в котором слышно желание артистки избавиться от налипшей серости повседневности и пуститься в эйфорический танец. В финале Джей проникается уверенностью, что для счастья достаточно поверить в волшебство — и эта уверенность заразительна.

Альбомы

The Hives — The Hives Forever Forever The Hives

Жанр: лихорадочный инди-рок.

Для кого: для весёлых и находчивых.

Как следует отдохнув с 2007-го по 2023-й, шведская рок-группа The Hives вернулась со вторым лонгплеем за два года. Новый альбом вышел с названием «The Hives навсегда, навеки The Hives», в котором чувствуется смесь пафоса и сарказма. Одноимённый трек записан в классическом для коллектива энергичном рок-звучании, а припев со скандированием названия превращает его в гимн благодарности поклонникам. Весь альбом выдержан в той же бешеной стилистике, заряжающей подобно чашке утреннего эспрессо.

Название прошлого альбома группы The Death Of Randy Fitzsimmons 2023 года носило провокационный характер. Рэнди Фитцсиммонс — это альтер эго гитариста Никласа Альмквиста. По легенде, так зовут менеджера группа и автора всех песен. Смерть этого вымышленного персонажа, вынесенная в название, могла намекать, что The Hives уходят на покой. Новый же релиз даёт чётко понять, что, невзирая на 25 лет на рок-сцене, коллектив ещё готов играть рок и достигать новых вершин.

Nova Twins — Parasites & Butterflies

Жанр: стадионный мейнстримный рок.

Для кого: для поклонников Poppy, BABYMETAL и нахальных девушек с гитарами.

Молодой британский рок-дуэт Nova Twins, состоящий из двух подруг, выпустил третий альбом. В него вошло 12 зажигательных треков, общая длительность которых укладывается всего в 36 минут. Лонгплей звучит как сборник хорошо собранных, нацеленных на живое исполнение рок-хитов. За аранжировки и продюсирование релиза отвечал Рич Кости, прежде работавший с успешными группами Muse, Interpol, Franz Ferdinand и другими. Цель Nova Twins в этом релизе ясна: группа предпринимает успешную попытку заявить о себе, при этом не выходя далеко за рамки стилистики современной рок-музыки.

