Zivert приоткрыла закулисье своего стадионного шоу в клипе «Гудбай»

Поп-артистка Zivert опубликовала клип на композицию «Гудбай», вышедшую в июле 2025 года. Ролик был снят в том же месяце на концерте певицы на стадионе «ВТБ Арена» 12 числа в Москве. По сути, видео представляет собой небольшой документальный фильм о подготовке шоу. Концерт стал для артистки особенным, так как до этого она не выступала на стадионах.

В клип попали кадры из гримёрной и закулисья, а также лица застывших в ожидании поклонников. Отдельная часть клипа посвящена подготовке самого стадиона, хореографическим репетициям и проверке пиротехнического оборудования. Много внимания уделено поклонникам артистки, которые машут в камеру, демонстрируют плакаты и танцуют. В кадр также несколько раз попадает стилист Александр Рогов, устроивший на концерте модный показ.

В ролике показано, как Зиверт и её команда готовились к шоу и что происходило за кулисами во время самого концерта. Например, в одной из сцен певица даёт интервью десятку журналистов одновременно, пока стилисты занимаются её причёской и гримом. Кадры репетиций противопоставлены съёмкам самого концерта, что даёт чёткое представление о масштабе проделанной работы. В конце ролика появляется росчерк от руки самой Зиверт, которая благодарит поклонников за любовь и признаётся, что очень её ценит.

Режиссёром клипа выступила Катя Як, прежде работавшая с Ханной, Юлей Гаврилиной, Егором Кридом и другими поп-звёздами.

