Главное в музыке за неделю: Звук подвёл итоги лета, ИИ восстановит песни Высоцкого

Музыкальный сервис Звук назвал самые прослушиваемые песни лета, а искусственный интеллект помог отреставрировать песни Владимира Высоцкого. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

© Vladimir Mekler/globallookpress.com

Новости недели

Музыкальный сервис Звук назвал главные хиты этого лета

Музыкальный сервис Звук раскрыл самые популярные среди слушателей композиции уходящего лета. Вне конкуренции оказалась песня «Кухни» инди-фолк-группы «Бонд с кнопкой». Трек Fake ID от рэперов Kizaru и Icegergert был признан стримингом самым вирусным в соцсетях. «Высшие силы» от поп-певицы ANNA ASTI стали «Альбомом лета». Ваня Дмитриенко был провозглашён «Голосом лета», его композиции пользователи слушали активнее всего. В новости можно также узнать, какие песни россияне слушали в различных летних ситуациях.

Выйдет альбом с песнями Высоцкого, отреставрированными с помощью ИИ

2 октября выйдет альбом «Высоцкий. Высота», названный в честь одноимённого шоу с цифровым аватаром знаменитого певца, премьера которого состоится 24 октября на Live Арене. Релиз будет состоять из 15 композиций Владимира Высоцкого с обновлёнными аранжировками и отреставрированным нейросетью голосом. В записи альбома также приняли участие Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Леонид Агутин и Сергей Безруков.

Стал известен победитель «Новой волны» в Казани

© Максим Богодвид/РИА Новости

Казахстанский певец Alex Lim с песней «Забывай» одержал победу на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Казани. Второе место закрепила за собой фолк-группа «Оберег». Третье место поделили два исполнителя: Jummy из России и Yernazar из Казахстана. Приз зрительских симпатий достался Теймуру Ганифаеву.

«Новая волна» — международный музыкальный конкурс молодых исполнителей, основанный Игорем Крутым и Раймондом Паулсом. В рамках фестиваля прошёл гала-концерт ретро-хитов, где выступили большие звёзды: Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Леонид Агутин и другие.

Лана Дель Рей раскрыла, когда выйдет её новый альбом

Американская певица Лана Дель Рей сообщила, что её новый альбом выйдет в конце января 2026 года. Попутно артистка в очередной раз поменяла его название. Изначально планировалось выпустить его как Lasso, потом как Right Person Will Stay, а теперь Дель Рей остановилась на Stove. Выход пластинки ожидался в сентябре 2024 года, но был отложен, так как исполнительница решила добавить туда шесть новых песен. Альбом будет по большей части выдержан в стиле кантри.

Billboard назвал лучших исполнителей XXI века в жанрах R&B и хип-хоп

© champagnepapi/globallookpress.com

Авторитетный американский журнал Billboard поставил канадского рэпера Дрейка на первое место в рейтинге самых успешных исполнителей в жанрах R&B и хип-хоп. Второе место досталось певице Бейонсе, а под ней оказался The Weeknd. Места распределялись на основе показателей чартов Top R&B/Hip-Hop Albums и Hot R&B/Hip-Hop Songs за последние 25 лет.

Релиз недели

Kill Eva, ENCASSATOR — SEVEN HEAVEN

Гиперпоп-певица Kill Eva и электронный музыкант ENCASSATOR выпустили совместный молодёжный альбом с модным перегруженным звуком, мрачно-лиричной атмосферой и красивым хрупким вокалом.

Материал недели

Как музыка улучшает секс и какие песни идеально подходят для спальни

Многие современные исследования отмечают благотворное влияние музыки на секс. «Рамблер» поговорил с сексологами и разобрался, чем могут помочь композиции во время интимной близости и какие треки подходят лучше всего для подобного досуга.