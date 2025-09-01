Боится микроволновок, спит в прямом эфире: за что любят Чонгука из BTS

1 сентября южнокорейскому певцу и участнику крупнейшего бойз-бэнда BTS Чон Чонгуку исполняется 28 лет. На его счету множество побитых рекордов, миллиарды прослушиваний на стримингах и орден «За заслуги в культуре» от президента Республики Корея. «Рамблер» вспоминает о самых интересных фактах из биографии исполнителя и рассказывает, как миллионы поклонников следили за его сном в прямом эфире, чего он боится больше всего и почему компания сомневалась в нём перед дебютом.

За контракт с Чонгуком боролись семь музыкальных лейблов

В 2011 году Чонгук принял участие в южнокорейском шоу талантов SuperStar K. Хотя он вылетел ещё на этапе прослушиваний, его выступление с песней 2AM «This Song» привлекло внимание музыкальных агентств.

Как рассказал певец в 2017 году во время передачи New Yang Nam Show на телеканале Mnet, ему позвонили представители семи разных лейблов с предложением о сотрудничестве. В их числе был Big Hit Entertainment, к которому в конечном счёте Чонгук и присоединился.

Другие участники BTS признались, что видели визитки агентств, которые получил Чонгук. Среди них были компании намного крупнее малоизвестного в то время лейбла Big Hit Entertainment. Чонгук объяснил своё решение коротко: «Я выбрал Big Hit, потому что Rap Monster был очень крутым». За этим псевдонимом скрывается лидер BTS Ким Намджун, который ещё до дебюта с группой был известен как андерграундный хип-хоп-исполнитель. Чонгук узнал, что он стажируется в Big Hit Entertainment, и решил поработать бок о бок со своим кумиром.

У Чонгука мог быть псевдоним Seagull

Чонгук — один из немногих участников BTS, выступающих под своим настоящим именем. В шоу Knowing Brothers в 2018 году он признался, что изначально должен был дебютировать под псевдонимом. Среди вариантов, которые ему предлагали, был Seagull. С английского это слово переводится как «чайка». Хотя эта птица является символом родного города Чонгука Пусан, брать её название в качестве сценического имени он отказался.

Чонгук также рассматривал псевдонимы Tattoo и Ian, но в итоге остановился на своём родном имени.

Основатель Big Hit Entertainment сомневался, что Чонгук сможет стать артистом

Основатель лейбла Big Hit Entertainment Бан Ши Хёк в 2017 году в интервью для издания Naver сказал, что компания не была уверена в Чонгуке. Начав подготовку к дебюту в очень юном возрасте, тот постоянно чувствовал себя неуверенно.

«Чонгук никак не мог петь, когда мы просили его. Он крутился и ёрзал по 15 минут из-за стеснения», — вспоминал Бан Ши Хёк. В интервью для Weverse Magazine в 2020 году Чонгук признался, что всё ещё чувствует себя неловко, когда ему приходится петь перед кем-то: «Если я начинаю думать: “О, я не смогу этого сделать”, то в конечном счёте я действительно не могу этого сделать. Даже если знаю, что у меня получится».

У Чонгука чёрный пояс по тхэквондо

Если Чонгук начинает интересоваться каким-либо видом спорта, то с большой вероятностью добивается в нём успеха. Ещё в 12 лет он стал заниматься корейским боевым искусство тхэквондо, по которому получил чёрный пояс. Это означает, что Чонгук прошёл все стадии обучения и постиг технику, культуру, мораль и этику тхэквондо.

На одном боевом искусстве Чонгук не остановился. В последние годы он занимается боксом. Он не раз показывал свои навыки фанатам во время онлайн-трансляций. В 2022 году он даже провёл спарринг с известным боксёром, рестлером и мастером смешанных единоборств Чу Сон Хуном. Тот позже сказал, что Чонгук мог бы стать профессиональным боксёром, если бы сфокусировался на спорте.

Чонгук боится микроволновок

Американские горки и прыжки с тарзанки не пугают Чонгука так сильно, как микроволновки. В интервью с Джимми Фэллоном в 2023 году он признался, что всё ещё боится этого электроприбора. Ему просто кажется, что он может взорваться в любой момент. Его также пугает, что он не до конца понимает, как работает микроволновка.

Чонгук набил название фандома на костяшках своих пальцев

В корейской культуре татуировки являются своеобразным табу. Законодательно их иметь не запрещается, но выставлять тату напоказ в корейском консервативном обществе считается моветоном. Поэтому артисты, которые хотят, чтобы их показывали по телевидению, должны скрывать все свои рисунки на теле.

Чонгук тоже долгое время носил одежду с длинными рукавами и заклеивал свои татуировки пластырем. Сейчас он уже перестал их прятать. В зарубежных фотосессиях он часто демонстрирует свой забитый рукав.

В прямом эфире на Weverse, специальной соцсети для общения с фанатами, в 2023 году Чонгук подробно рассказал о рисунках на своём теле и признался, что первым его тату была надпись ARMY на костяшках. Так называется фандом BTS.

ARMY — это люди, которыми я больше всего горжусь. Я хотел, чтобы тату было на самом видном месте. Если я о чём-то и жалею, так это о том, что не выбрал для букв шрифт покрасивее. Я хотел, чтобы это было что-то действительно яркое.

Над буквой A Чонгук также набил корону, чтобы таким образом выразить почтение фанатам. Кроме этих тату у артиста также есть много рисунков, связанных с деятельностью группы, например логотип BTS и дата их дебюта. Любимой своей татуировкой он считает тигровую лилию, которая ассоциируется с месяцем его рождения.

Однажды Чонгук уснул на 20 минут во время своего прямого эфира

Чтобы вызвать умиление у своих фанатов, участникам BTS много делать не надо. В июне 2023 года Чонгук вышел в прямой эфир на Weverse, потому что не мог уснуть. Он общался с поклонниками, лёжа прямо в кровати. Артист даже обмолвился: «Если я усну в таком виде, компания сойдёт с ума». Вскоре после этого он действительно погрузился в сон, который продолжался до конца трансляции, то есть 21 минуту.

Самое удивительное в этой ситуации: поклонники не ушли, а остались смотреть, как спит их кумир. Количество зрителей, находившихся в прямом эфире, почти достигло шести миллионов человек. После сон Чонгука стали бурно обсуждать в соцсетях, он даже попал в новости по телевидению.

Американский комик и телеведущий шоу «Поздняя ночь с Джимми Фэллоном» Джимми Фэллон напомнил об этом случае в интервью с Чонгуком. По словам певца, он не ожидал, что заснёт. Он также признался, что ему немного стыдно за эту ситуацию.

Чонгук был назван самым красивым мужчиной 2019 года

C 1990 года американское развлекательное издание TC Candler публикует списки самых красивых мужчин и женщин мира. Победитель выбирается путём голосования на сайте.

Активная фанбаза группы BTS не обделяет вниманием этот конкурс, поэтому участников BTS часто можно встретить в топе. В 2019 году Чонгуку удалось и вовсе его возглавить. Трое его коллег по группе также оказались в списке: V на 4-м месте, Чимин на 19-м, а Джин на 44-м.

У Чонгука есть свой видеопроект под названием G.S.F.

Чонгук увлекается видеосъёмкой и монтажом. Свои навыки он часто отрабатывает на мини-фильмах о путешествиях, по стилю напоминающих влоги. Их героями часто становятся другие участники BTS.

Чонгук объединил все эти ролики в серию и назвал её G.S.F., или же Golden Closet Film. Всего вышло восемь таких видео, снятых в Токио, США, Хельсинки и других городах и странах. Последний ролик из серии, снятый в Будапеште, вышел в 2023 году.

В 2020 году Чонгук закрепил свои умения, выступив режиссёром клипа на песню BTS «Life Goes On». На сегодня ролик набрал более 575 миллионов просмотров на YouTube.

