Kai Angel и 9mice анонсировали совместный альбом Heavy Metal 3

Рэперы Дмитрий Ицков (Kai Angel) и Сергей Дмитриев (9mice), известные также как дуэт Viperr, во время своего выступления на концерте Егора Крида в «Лужниках» объявили о скором выходе нового альбома Heavy Metal 3. До этого артисты говорили о прекращении совместной деятельности.

© Соцсети Kai Angel и 9mice

Kai Angel и 9mice

На шоу Егора Крида рэперы исполнили совместный с ним трек Hell, а также свой хит Lipstick. Перед самым уходом со сцены Kai Angel и 9mice выкрикнули название совместного релиза. Heavy Metal — это наименование серии альбомов объединения Viperr. Первая часть вышла в 2023 году, а вторая — в 2024-м.

В мае артисты заявили, что прекращают совместную работу. Kai Angel написал в соцсетях, что за время гастролей 9mice совершил в его адрес ряд «тёмных и злых вещей». Вскоре после этого 9mice обвинил Kai Angel в том, что он выставляет себя жертвой и выносит их конфликт на всеобщее обозрение. Эта ссора была не первой в их карьере. Ещё в 2023 году они намекали, что больше не будут выступать вместе.

