Крид и Лепс оставляют после себя пепел, Кока злорадствует: новые песни

Егор Крид и Григорий Лепс размышляют о тяжестях любви, Клава Кока желает своему бывшему всего самого худшего, а The Hatters перезаписывают хит начала 2010-х. О самых интересных песнях, вышедших на прошлой неделе, читайте в подборке «Рамблера».

Жанр: поп.

За день до своего большого аншлагового концерта в «Лужниках», состоявшегося 30 августа, Егор Крид представил песню с мэтром российской эстрады Григорием Лепсом. По словам артиста, трек «Пепел» ждал своего выхода шесть-семь лет. В нём Егор Крид в своей привычной манере размышляет о любви, рифмуя слова «прошлое» и «пошлое». Он вновь описывает нестабильные отношения, в которых ссоры и сложности только добавляют драйва. Если рэп-куплеты от Крида в «Пепле» наполнены тоской, то надрывные припевы Лепса добавляют композиции эмоциональной напряжённости. Песня войдёт в саундтрек триллера «Вниз», в котором Крид сыграл главную роль.

Андрей Катиков, ЛСП — «Одинокими»

Жанр: поп.

Один из самых перспективных артистов отечественной сцены Андрей Катиков в прошлом продюсировал для ЛСП треки «Бриллианты», «Оверсайз» и «Стоп Игра». В новой песне они встретились как два равных артиста. Хотя композиция и называется «Одинокими», артисты изо всех сил пытаются сбежать от этого состояния и погрузить слушателей в романтичную атмосферу. Пока Катиков и ЛСП восхищаются красотой своих возлюбленных, их сопровождают вокальные гармонии и мягкие биты, по звучанию напоминающие музыку семидесятых.

Жанр: поп.

Клава Кока посвящает новую песню тому, кто, по её мнению, достоин только худшего. Главная героиня композиции обращается к своему бывшему возлюбленному, обвиняет его во всех проблемах и заявляет, что она с ним больше никогда не будет встречаться. Из-за жизнерадостного звучания композиции создаётся впечатление, что девушка желает парню всего самого плохого с безумной улыбкой на лице. Это чувство усиливают клубные биты и чересчур милые напевы «ля-ля-ля» в припеве.

The Hatters, Стас Костюшкин — «Белое платье»

Жанр: поп.

Коллектив The Hatters тоже решил поностальгировать по началу 2010-х и перезаписать хит «Белое платье» группы «Чай вдвоём» с одним из её участников Стасом Костюшкиным. У The Hatters долгая история с этой песней, ведь 15 лет назад ещё неизвестные участники коллектива Юрий и Анна Музыченко снялись в клипе на эту композицию. Теперь же они добавили в этот трек рок-мотивов и цыганского балагана. В тему свадьбы это вписалось как нельзя лучше. Лирика осталась неизменной, поэтому песню можно узнать с первых строчек. Не пропало и праздничное настроение, которым была проникнута оригинальная композиция.

Мари Краймбрери — «Ты так и знал»

Жанр: поп.

Мари Краймбрери, которая недавно вышла замуж и родила дочь, неожиданно выпустила песню о несчастной любви «Ты так и знал». Артистка спела её от лица человека, разбивающего сердце другому. Как это всегда и бывает в случае с Мари Краймбрери, вдохновение она искала в реальной жизни. «“Ты так и знал” — история, занимающая отдельное место в моём сердце, на память человеку, который заслуживает, чтобы его любили. Так же сильно, как умеет любить он. Так же сильно, как умею любить я, но не его», — написала певица в Telegram-канале. В своём треке Краймбрери пытается рассказать историю с помощью эмоционального вокала, иногда доходя в припевах до полукрика. Песня «Ты так и знал» войдёт в грядущий альбом артистки.

MOT — «Немножко множко тебя»

Жанр: поп.

Мот оборачивает свою любовь в поток метафор в новой песне «Немножко множко тебя». Романтика у этого артиста всегда звучит тихо, ведь он никогда не говорит о чувствах прямо и не пытается показать их яркость с помощью нагруженной музыки. В «Немножко множко тебя» Мот использует лёгкие гитары, мягкий вокал и шёпот, что позволяет ему добиться интимного звучания и искренности.

«Внимание брусника!» — «Клуб Неоправданных Надежд»

Жанр: поп-рок.

«Эту песню я написала, потому что уже не вывожу даже сам факт того, что не вывожу», — прокомментировала выход трека Соня Брусника, солистка группы «Внимание брусника!». В самом начале композиции артистка поёт о школьном буллинге, обвиняя сама себя во всех грехах. В припеве она смиряется со своей ранимостью и отчуждённостью, предлагая вступить в её «грустный» клуб неоправданных надежд. Печальную тему группа сдабривает энергичными битами и жизнерадостной музыкой, которая постепенно обогащается рок-мотивами.

