Стали известны обязательные правила для участников «Интервидения» в 2025 году

Оргкомитет международного музыкального конкурса «Интервидение», который состоится 20 сентября, раскрыл требования к выступающим. Теперь известны обязательная продолжительность конкурсной композиции, число человек на сцене во время демонстрации музыкального номера и жанр песни.

Каждый участник «Интервидения» должен представить на конкурсе композицию от двух до трёх минут. Песня должна быть записана в жанре «поп», но использование в композиции этнических мотивов не запрещено и даже приветствуется. Также разрешено исполнение на любом языке. После премьеры студийной версии композиции на стримингах должно пройти не больше года.

Во время конкурсного исполнения композиции на сцене одновременно может находиться не больше шести человек. Участникам запрещено записывать вокал предварительно, но инструментальная фонограмма разрешена. После того как номер был представлен на репетиции, его нельзя менять.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдёт 20 сентября на территории Live Арены в Подмосковье. Участие в нём примут больше 20 стран, в том числе Индия, США, Белоруссия, Китай, Египет, Куба и другие. Победитель будет выбран с помощью профессионального жюри, в которое войдут представители стран-участниц.

