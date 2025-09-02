Филипп Киркоров представил архивную песню «Одинокая нежная» по особому случаю

Российский поп-певец Филипп Киркоров выпустил новую композицию «Одинокая нежная». По словам музыканта, она хранилась в архиве больше 20 лет и теперь «созрела», чтобы найти своего слушателя.

© Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Автор текста «Одинокой нежной» — композитор Ким Брейтбург, также написавший для Киркорова «Килиманджаро» и «Обычную историю». Обе песни вышли в нулевые, напоминает «Российская газета».

23 сентября состоится праздничный концерт Брейтбурга, приуроченный к 70-летию композитора. Среди приглашённых музыкантов — Лариса Долина, Филипп Киркоров, Алсу, Александр Панайотов и другие. Не исключено, что на этом концерте «Одинокая нежная» впервые будет исполнена вживую.

