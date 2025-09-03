Мэнсон в Алматы, Бутман в Сочи: музыкальные фестивали сентября

В Алматы стекутся зарубежные артисты самых разных жанров, а в Сочи пройдут целых два фестиваля возвышенной музыки. Сезон рок-фестивалей на открытом воздухе закроется в Тверской области, а гости Ленинградской — смогут познакомиться с национальными блюдами России под хиты «Чайфа» и Мари Краймбрери. «Рамблер» рассказывает о самых интересных музыкальных фестивалях сентября в России и ближнем зарубежье.

Park Live в Алматы, Казахстан

Когда: 4–7 сентября.

Где: Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Ашибулакский сельский округ, село Мухаметжан Туймебаев, промзона, участок 11Б, парк «Первомайские пруды».

Жанры: рок, электроника, метал, хип-хоп.

Кто выступает: Робби Уильямс, Мэрилин Мэнсон, Kedr Livansky, The HU, Morcheeba, Bloodywood и другие.

Билеты: 100 000–500 000 тенге (15 000–74 847 рублей по состоянию на начало сентября).

Некогда российский фестиваль Park Live уже во второй раз пройдёт в Казахстане после перерыва с 2020 по 2023 год. В этот раз мероприятие растянется с четверга по воскресенье. На каждый день запланировано выступление крупного иностранного артиста: первый день закроет британский поп-рок-исполнитель Робби Уильямс, второй — продюсер Алан Уокер. Суббота завершится концертом рок-звезды Мэрилина Мэнсона, а воскресенье закроет электронный дуэт Röyksopp из Норвегии. Помимо этих артистов, в списке выступающих — монгольская фолк-рок-группа The HU, индийские металкорщики Bloodywood, британский трип-хоп-дуэт Morcheeba, рэпер Swae Lee и многие другие.

Приобретённые билеты дают гостям фестиваля право посещения в каждый из четырёх дней. Покупка билетов для прохода в отдельные дни не предусмотрена.

Фестиваль актуальной культуры «Сезоны» в Геленджике

Когда: 5–12 сентября.

Где: «Геленджик Арена», Геленджик, Геленджикский проспект, 171.

Жанры: инди.

Кто выступает: ZOLOTO, «Сироткин», Минаева, «нееет, ты что».

Билеты: 1000–2000 рублей.

Геленджик встретит начало осени недельным фестивалем с разнообразной культурной программой. Меломанов заинтересует открывающий концерт, который состоится 5 сентября на открытой площади перед «Геленджик Арена». Здесь выступят главные инди-артисты момента: певица Минаева, известная хитом «Шоколадка», инди-группы ZOLOTO и «Сироткин», а также дуэт «нееет, ты что».

Помимо концерта, в рамках фестиваля пройдут театральные постановки «Свадебка» и «Б.Р.», посвящённая поэту Борису Рыжему, а также бесплатные кинопоказы и лекции. Билет на каждое событие приобретается по отдельности.

Музыкально-гастрономический фестиваль «Балтика»

Когда: 13 сентября, суббота, 14:00.

Где: автодром «Игора Драйв», Ленинградская область, Приозерский район, Приозерское шоссе, 3, корп. 5.

Жанры: поп, рок.

Кто выступает: «Чайф», «Дискотека Авария», Мари Краймбрери.

Билеты: 3000 рублей.

В этом году российская пивоваренная компания «Балтика» отмечает 35-летие со дня основания. К юбилею приурочен первый музыкально-гастрономический фестиваль, названный в честь компании. Организаторы подчёркивают, что мероприятие будет безалкогольным.

Основу фестиваля составит гастрономическая программа: здесь можно будет попробовать блюда из разных уголков России. Список выступающих музыкантов короткий, но впечатляющий: развлекать публику будут рок-группа «Чайф», поп-коллектив «Дискотека Авария» и поп-звезда Мари Краймбрери.

Несовершеннолетним гостям фестиваля не нужен билет, но их должен сопровождать взрослый. Добраться до автодрома можно на автобусе, электричке или личном транспорте.

Джазовый фестиваль Игоря Бутмана в Сочи

Когда: 8–14 сентября.

Где: Сочи, несколько площадок в помещении и под открытым небом.

Жанры: джаз.

Кто выступает: Игорь Бутман, Владимир Пресняков, Алексей Гоман, Виктор Добронравов.

Билеты: 1500–15 000 рублей.

Во вторую неделю сентября на разных площадках Сочи состоится 16-й джазовый фестиваль, организованный фондом известного российского джазмена Игоря Бутмана. Мероприятия с аналогичной концепцией уже состоялись в этом году в Москве и Санкт-Петербурге. Программы мероприятий отличаются: из общего — только музыкальный спектакль «Петя и Волк», который состоится в сочинском Зимнем театре в первый день фестиваля.

В роли концертных площадок в этом году — сразу несколько мест. На Площади Флага на Навагинской улице пройдут бесплатные выступления Марианны Савон, биг-бэнда Сергея Кокорина, квинтета Юрия Красильникова и других музыкантов. Местом проведения больших концертов станут КЗ «Фестивальный» и Зимний театр: билеты на мероприятия на этих площадках придётся покупать отдельно. К примеру, здесь состоятся открытие и закрытие, а также пройдут выступления Алексея Гомана, Владимира Преснякова и джазового оркестра Игоря Бутмана. Полная программа доступна на сайте фестиваля.

«Последний рок-фестиваль сезона» в Тверской области

Когда: 19–21 сентября.

Где: Тверская область, Конаковский район, парк-отель «Долина ИВолга».

Жанры: рок, инди.

Кто выступает: «Бригадный подряд», «Скворцы Степанова», «Мураками», «План Ломоносова», «Тролль гнёт ель», «Бахыт-Компот», «Анимация», NAGART и другие рок-коллективы.

Билеты: 4000–13 000 рублей.

В предпоследние дни сентября в Тверской области вновь состоится «НашРокФест», который позиционирует себя как «последний фестиваль на открытом воздухе в этом сезоне». Концерты пройдут на территории загородного парка-отеля «Долина ИВолга». Гости фестиваля смогут расположиться в палаточном лагере или комфортабельных номерах гостиницы.

За три дня на двух сценах выступят больше 60 рок-артистов. Среди них — как начинающие коллективы, так и вполне известные. В пятницу гости смогут посетить концерты групп «Бригадный подряд» и «Бахыт-Компот», в субботу выступят коллективы «Тролль гнёт ель», «Анимация» и NAGART. В завершающий день фестиваля свои концерты отыграют Tardigrade Inferno, экс-лидер «Арии» Артур Беркут и панк-коллектив «План Ломоносова».

Билеты доступны в нескольких категориях. Самый дешёвый даёт право пройти на территорию фестиваля в один из дней без установки палатки и въезда на парковку. Абонемент за 6500 рублей открывает доступ на все три дня. Продаются также билеты категории VIP и SUPERVIP, с которыми можно пройти в отдельные зоны фестиваля.

Дети до семи лет могут пройти бесплатно в сопровождении взрослого. Для всех посетителей в возрасте от 7 до 18 лет необходимо приобрести отдельный билет.

XXV фестиваль органной музыки в Сочи

Когда: 21 сентября — 5 октября.

Где: Сочи, Зал органной и камерной музыки имени Добольской, Курортный проспект, 32.

Жанры: классика, органная музыка.

Кто выступает: солисты Сочинской филармонии, органистка Анастасия Малых (Москва), квартет «Позитив», заслуженный артист России Даниэль Зарецкий (Санкт-Петербург) и другие.

Билеты: 500–1500 рублей.

В конце сентября в Сочи в 25-й раз пройдёт фестиваль органной музыки. В этом году мероприятие будет приурочено к 340-летию со дня рождения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, хотя в программу концертов войдут также произведения других органистов. На сцену зала органной и камерной музыки имени Добольской выйдут прославленные исполнители из разных городов России — Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы и других. На концертах также выступят камерный хор Сочинской филармонии и солисты инструментального квартета «Позитив».

На концертах с 21 сентября по 5 октября будут исполнены органные произведения, написанные Бахом, Антонио Вивальди, канадским композитором Дени Бедара, итальянцем Рикардо Коччанте и другими органистами современности и прошлого.

Билеты на каждый концерт приобретаются по отдельности.

