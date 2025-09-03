Михаил Шуфутинский — «Третье сентября»: текст песни, история, интересные факты
Советский и российский шансонье Михаил Шуфутинский одной песней из третьего сентября сделал праздник. Хотя ей уже больше 30 лет, о ней всё равно вспоминают каждое начало осени. «Рамблер» знакомит с текстом этой хитовой композиции, рассказывает об её истории, настоящем смысле и приводит интересные факты. Послушать трек можно прямо здесь.
Михаил Шуфутинский — «Третье сентября»: текст песни
[Куплет 1]
Всё не то, всё не так:
Ты мой друг — я твой враг.
Как же так всё у нас с тобою?
Был апрель, и в любви
Мы клялись, но, увы,
Пролетел жёлтый лист
По бульварам Москвы.
[Предприпев]
Третье сентября — день прощанья,
День, когда горят костры рябин,
Как костры, горят обещанья
В день, когда я совсем один.
[Припев]
Я календарь переверну,
И снова третье сентября,
На фото я твоё взгляну,
И снова третье сентября.
Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз
Второго сентября.
Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз
Второго сентября.
[Куплет 2]
Журавлей белый клин,
Твоя дочь и мой сын —
Все хотят теплоты и ласки.
Мы в любовь, как в игру,
На холодном ветру
Поиграли с тобой,
Но пришёл сам собой.
[Предприпев]
Третье сентября — день прощанья,
День, когда горят костры рябин,
Как костры, горят обещанья
В день, когда я совсем один.
[Припев X2]
Я календарь переверну,
И снова третье сентября,
На фото я твоё взгляну,
И снова третье сентября.
Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз
Второго сентября.
Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз
Второго сентября.
Михаил Шуфутинский — «Третье сентября»: история создания песни
Музыку к песне «Третье сентября» написал композитор Игорь Крутой, а слова — певец Игорь Николаев. Впервые Шуфутинский исполнил эту композицию в 1993 году. В 1994-м трек вошёл в его альбом «Гуляй, душа».
Как признался в своих соцсетях Николаев в 2019 году, дата 3 сентября была выбрана случайно, и за ней ничего не стоит. Она просто идеально легла на мелодию Игоря Крутого. «Потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где “было всё у нас всерьёз”», — написал Николаев.
Интернет-слава к «Третьему сентября» пришла ещё до 2015 года. По одной из версий, начало ей положила фотография с американским рэпером Риком Россом, сопровождаемая строчкой «Я календарь переверну, и снова третье сентября». Некоторые заметили сходство между хип-хоп-исполнителем и российским шансонье. Картинка быстро разошлась по соцсетям, став мемом, традиционно возвращающимся раз в год.
Сам артист не имеет ничего против вирусной популярности, о чём он рассказал Nation News.
Это потрясающая реклама, за которую я ничего никому не должен. Мне кажется, это замечательно. Если об этом говорят, значит, для людей это значит что-то. Если говорят много, значит, для них это много значит. А что может быть приятнее для исполнителя, чем когда песня, которую он спел, стала популярной и любимой, о ней постоянно говорят и придумывают шутки, сочиняют какие-то истории.
Михаил Шуфутинский — «Третье сентября»: о чём песня
Хотя большинство вспоминают об этой песне с юмором, содержание трека «Третье сентября» достаточно печально. Герой композиции переживает из-за расставания со своей возлюбленной, которое произошло именно 3 сентября. Он постоянно возвращается к этой дате и не может понять, как так получилось, ведь 2 сентября ничего не предвещало беды.
Михаил Шуфутинский — «Третье сентября»: интересные факты
- Уже после выхода песни 3 сентября действительно стало знаменательной датой для Шуфутинского. В этот день в 1995 году родился старший внук певца.
- В 2022 году Михаил Шуфутинский и Егор Крид выпустили новую версию песни «Третье сентября». Артисты также представили видеоклип, в котором Шуфутинский сыграл мафиози, а Крид — несчастного влюблённого, готового пойти ради девушки на криминал.
- Из-за популярности песни 3 сентября люди стали отмечать неофициальный праздник, получивший название «День прощания», или «Шуфутинов день».
