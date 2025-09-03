Михаил Шуфутинский — «Третье сентября»: текст песни, история, интересные факты

Советский и российский шансонье Михаил Шуфутинский одной песней из третьего сентября сделал праздник. Хотя ей уже больше 30 лет, о ней всё равно вспоминают каждое начало осени. «Рамблер» знакомит с текстом этой хитовой композиции, рассказывает об её истории, настоящем смысле и приводит интересные факты. Послушать трек можно прямо здесь.

Михаил Шуфутинский — «Третье сентября»: текст песни

[Куплет 1]

Всё не то, всё не так:

Ты мой друг — я твой враг.

Как же так всё у нас с тобою?

Был апрель, и в любви

Мы клялись, но, увы,

Пролетел жёлтый лист

По бульварам Москвы.

[Предприпев]

Третье сентября — день прощанья,

День, когда горят костры рябин,

Как костры, горят обещанья

В день, когда я совсем один.

[Припев]

Я календарь переверну,

И снова третье сентября,

На фото я твоё взгляну,

И снова третье сентября.

Но почему, но почему

Расстаться всё же нам пришлось?

Ведь было всё у нас всерьёз

Второго сентября.

Но почему, но почему

Расстаться всё же нам пришлось?

Ведь было всё у нас всерьёз

Второго сентября.

[Куплет 2]

Журавлей белый клин,

Твоя дочь и мой сын —

Все хотят теплоты и ласки.

Мы в любовь, как в игру,

На холодном ветру

Поиграли с тобой,

Но пришёл сам собой.

[Предприпев]

Третье сентября — день прощанья,

День, когда горят костры рябин,

Как костры, горят обещанья

В день, когда я совсем один.

[Припев X2]

Я календарь переверну,

И снова третье сентября,

На фото я твоё взгляну,

И снова третье сентября.

Но почему, но почему

Расстаться всё же нам пришлось?

Ведь было всё у нас всерьёз

Второго сентября.

Но почему, но почему

Расстаться всё же нам пришлось?

Ведь было всё у нас всерьёз

Второго сентября.

Михаил Шуфутинский — «Третье сентября»: история создания песни

Музыку к песне «Третье сентября» написал композитор Игорь Крутой, а слова — певец Игорь Николаев. Впервые Шуфутинский исполнил эту композицию в 1993 году. В 1994-м трек вошёл в его альбом «Гуляй, душа».

Как признался в своих соцсетях Николаев в 2019 году, дата 3 сентября была выбрана случайно, и за ней ничего не стоит. Она просто идеально легла на мелодию Игоря Крутого. «Потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где “было всё у нас всерьёз”», — написал Николаев.

Интернет-слава к «Третьему сентября» пришла ещё до 2015 года. По одной из версий, начало ей положила фотография с американским рэпером Риком Россом, сопровождаемая строчкой «Я календарь переверну, и снова третье сентября». Некоторые заметили сходство между хип-хоп-исполнителем и российским шансонье. Картинка быстро разошлась по соцсетям, став мемом, традиционно возвращающимся раз в год.

Сам артист не имеет ничего против вирусной популярности, о чём он рассказал Nation News.

Это потрясающая реклама, за которую я ничего никому не должен. Мне кажется, это замечательно. Если об этом говорят, значит, для людей это значит что-то. Если говорят много, значит, для них это много значит. А что может быть приятнее для исполнителя, чем когда песня, которую он спел, стала популярной и любимой, о ней постоянно говорят и придумывают шутки, сочиняют какие-то истории.

Михаил Шуфутинский — «Третье сентября»: о чём песня

Хотя большинство вспоминают об этой песне с юмором, содержание трека «Третье сентября» достаточно печально. Герой композиции переживает из-за расставания со своей возлюбленной, которое произошло именно 3 сентября. Он постоянно возвращается к этой дате и не может понять, как так получилось, ведь 2 сентября ничего не предвещало беды.

Михаил Шуфутинский — «Третье сентября»: интересные факты

Уже после выхода песни 3 сентября действительно стало знаменательной датой для Шуфутинского. В этот день в 1995 году родился старший внук певца.

В 2022 году Михаил Шуфутинский и Егор Крид выпустили новую версию песни «Третье сентября». Артисты также представили видеоклип, в котором Шуфутинский сыграл мафиози, а Крид — несчастного влюблённого, готового пойти ради девушки на криминал.

Из-за популярности песни 3 сентября люди стали отмечать неофициальный праздник, получивший название «День прощания», или «Шуфутинов день».

