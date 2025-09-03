Женя Трофимов, «Комната культуры» — «Поезда»: текст песни, интересные факты

Песня «Поезда» от барнаульского музыканта Жени Трофимова и его группы «Комната культуры» стала одним из главных хитов 2024 года. В ней соединились эмоциональный надрыв и уют дальних поездок. «Рамблер» приводит текст трека, рассказывает историю его создания и вспоминает о связанных с ним интересных фактах. Композицию можно послушать прямо здесь.

© Соцсети Жени Трофимова

Женя Трофимов, «Комната культуры» — «Поезда»: текст песни

[Куплет 1]

Тяни лотерейный билет,

Чтоб тамбур прокуренным был,

У нас с тобой выигравших нет,

Лишь бы просто дорогу к тебе не забыл, и

Стаканов гранёных шум

Трещит, как любовь, по швам,

Я каждый вокзал прошу:

«Не пускай меня к поездам»

[Предприпев]

И рельсы — сердечный пульс,

Железные струны души,

Наверное, скоро вернусь,

Ты, пожалуйста, только пиши мне.

[Припев]

И тянутся города,

Я в каждом из них бывал,

Нас ссорили поезда,

Но мирил нас пустой вокзал.

Чтоб быть с тобой навсегда,

Я сразу билеты взял,

Нас ссорили поезда,

Но мирил нас пустой вокзал.

(Ссорили поезда)

[Куплет 2]

Меняется в окнах день,

Зачёркнутый в календаре,

Проводницам здороваться лень,

Но сейчас они главные в нашей судьбе, и

Пестрят заголовки газет.

Что против судьбы не пойдёшь,

Любви в этом городе нет,

Но я знаю, что ты меня ждёшь.

[Предприпев]

И рельсы — сердечный пульс,

Железные струны души,

Наверное, скоро вернусь,

Ты, пожалуйста, только пиши мне.

[Припев]

И тянутся города,

Я в каждом из них бывал,

Нас ссорили поезда,

Но мирил нас пустой вокзал.

Чтоб быть с тобой навсегда,

Я сразу билеты взял,

Нас ссорили поезда,

Но мирил нас пустой вокзал.

[Бридж]

Нас ссорили поезда,

Мирил нас пустой вокзал,

Нас ссорили поезда.

[Припев]

И тянутся города,

Я в каждом из них бывал,

Нас ссорили поезда,

Но мирил нас пустой вокзал.

Чтоб быть с тобой навсегда,

Я сразу билеты взял,

Нас ссорили поезда,

Но мирил нас пустой вокзал.

Женя Трофимов, «Комната культуры» — «Поезда»: о чём песня

© Соцсети Жени Трофимова

В песне «Поезда» Женя Трофимов собрал множество знакомых российскому слушателю образов, связанных с поездами. Здесь есть прокуренный тамбур, шум от гранёных стаканов, не очень приветливые проводницы и стук колёс по рельсам.

В лирике прослеживается романтическая линия. Герой переживает, что его «любовь трещит по швам». Немалую роль в этом сыграли километры, разделяющие его с возлюбленной. Но парень не оставляет надежды и верит, что девушка всё ещё его ждёт.

Женя Трофимов, «Комната культуры» — «Поезда»: история создания песни

Музыку и текст к треку «Поезда» написал Женя Трофимов, лидер группы «Комната культуры». Как признался артист в интервью для издания «Сноб», он не ожидал, что эта песня, сочинённая за 20 минут, станет популярной.

Может быть, трек просто был вовремя написан. Ведь у каждой музыки, как и у моды, есть своё время. В какой-то момент люди хотят слушать рэп, в другой — рок, потом что-то ещё.

«Поезда» были выпущены 28 ноября 2023 года, но вирусная популярность пришла к ним немного позднее — весной 2024-го. Пользователи соцсетей активно использовали этот трек в соцсетях, благодаря чему он попал на вершину музыкальных чартов.

Женя Трофимов, «Комната культуры» — «Поезда»: интересные факты

6 июня 2025 года Женя Трофимов и «Комната культуры» выпустили новую версию песни «Поезда» с участием Басты.

Группа «Комната культуры» так и не сняла клип на оригинальный трек «Поезда». По словам Жени Трофимова, в этом не было необходимости. Музыкальным видео обзавелась только новая версия песни.

Первая популярность к Жене Трофимову пришла после участия в «Новой Фабрике звёзд» в 2017 году. Там артист вошёл в состав группы «Север 17», которая вскоре распалась.

Женя Трофимов: «Музыкальные туры были нашей мечтой»