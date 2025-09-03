Женя Трофимов, «Комната культуры» — «Поезда»: текст песни, интересные факты
Песня «Поезда» от барнаульского музыканта Жени Трофимова и его группы «Комната культуры» стала одним из главных хитов 2024 года. В ней соединились эмоциональный надрыв и уют дальних поездок. «Рамблер» приводит текст трека, рассказывает историю его создания и вспоминает о связанных с ним интересных фактах. Композицию можно послушать прямо здесь.
[Куплет 1]
Тяни лотерейный билет,
Чтоб тамбур прокуренным был,
У нас с тобой выигравших нет,
Лишь бы просто дорогу к тебе не забыл, и
Стаканов гранёных шум
Трещит, как любовь, по швам,
Я каждый вокзал прошу:
«Не пускай меня к поездам»
[Предприпев]
И рельсы — сердечный пульс,
Железные струны души,
Наверное, скоро вернусь,
Ты, пожалуйста, только пиши мне.
[Припев]
И тянутся города,
Я в каждом из них бывал,
Нас ссорили поезда,
Но мирил нас пустой вокзал.
Чтоб быть с тобой навсегда,
Я сразу билеты взял,
Нас ссорили поезда,
Но мирил нас пустой вокзал.
(Ссорили поезда)
[Куплет 2]
Меняется в окнах день,
Зачёркнутый в календаре,
Проводницам здороваться лень,
Но сейчас они главные в нашей судьбе, и
Пестрят заголовки газет.
Что против судьбы не пойдёшь,
Любви в этом городе нет,
Но я знаю, что ты меня ждёшь.
[Предприпев]
И рельсы — сердечный пульс,
Железные струны души,
Наверное, скоро вернусь,
Ты, пожалуйста, только пиши мне.
[Припев]
И тянутся города,
Я в каждом из них бывал,
Нас ссорили поезда,
Но мирил нас пустой вокзал.
Чтоб быть с тобой навсегда,
Я сразу билеты взял,
Нас ссорили поезда,
Но мирил нас пустой вокзал.
[Бридж]
Нас ссорили поезда,
Мирил нас пустой вокзал,
Нас ссорили поезда.
[Припев]
И тянутся города,
Я в каждом из них бывал,
Нас ссорили поезда,
Но мирил нас пустой вокзал.
Чтоб быть с тобой навсегда,
Я сразу билеты взял,
Нас ссорили поезда,
Но мирил нас пустой вокзал.
Женя Трофимов, «Комната культуры» — «Поезда»: о чём песня
В песне «Поезда» Женя Трофимов собрал множество знакомых российскому слушателю образов, связанных с поездами. Здесь есть прокуренный тамбур, шум от гранёных стаканов, не очень приветливые проводницы и стук колёс по рельсам.
В лирике прослеживается романтическая линия. Герой переживает, что его «любовь трещит по швам». Немалую роль в этом сыграли километры, разделяющие его с возлюбленной. Но парень не оставляет надежды и верит, что девушка всё ещё его ждёт.
Женя Трофимов, «Комната культуры» — «Поезда»: история создания песни
Музыку и текст к треку «Поезда» написал Женя Трофимов, лидер группы «Комната культуры». Как признался артист в интервью для издания «Сноб», он не ожидал, что эта песня, сочинённая за 20 минут, станет популярной.
Может быть, трек просто был вовремя написан. Ведь у каждой музыки, как и у моды, есть своё время. В какой-то момент люди хотят слушать рэп, в другой — рок, потом что-то ещё.
«Поезда» были выпущены 28 ноября 2023 года, но вирусная популярность пришла к ним немного позднее — весной 2024-го. Пользователи соцсетей активно использовали этот трек в соцсетях, благодаря чему он попал на вершину музыкальных чартов.
Женя Трофимов, «Комната культуры» — «Поезда»: интересные факты
- 6 июня 2025 года Женя Трофимов и «Комната культуры» выпустили новую версию песни «Поезда» с участием Басты.
- Группа «Комната культуры» так и не сняла клип на оригинальный трек «Поезда». По словам Жени Трофимова, в этом не было необходимости. Музыкальным видео обзавелась только новая версия песни.
- Первая популярность к Жене Трофимову пришла после участия в «Новой Фабрике звёзд» в 2017 году. Там артист вошёл в состав группы «Север 17», которая вскоре распалась.