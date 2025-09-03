Британская группа Radiohead намекнула на возвращение после семилетнего перерыва

Британская рок-группа Radiohead, негласно взявшая творческий перерыв семь лет назад, намекнула на скорое возвращение. К этому выводу пришли поклонники из нескольких европейских городов, когда нашли флаеры с названием группы и календарными датами.

© IMAGO/Martin Müller/globallookpress.com

Согласно флаерам, Radiohead должны дать четыре концерта в Лондоне с 21 по 25 ноября. С 1 по 5 декабря коллектив посетит Копенгаген, а с 4 по 8 ноября сыграет четыре шоу в Мадриде. Также флаеры были найдены в Берлине: столицу Германии Radiohead, предположительно, посетят с 8 по 12 декабря. Все шоу должны состояться уже в 2025 году.

Представители группы и сами музыканты пока не давали комментариев. Но ещё в марте Radiohead зарегистрировали юридическое лицо, напоминает NME. Издание предположило, что его наименование RHEUUK25 может намекать на турне по Европе и Великобритании. В поддержку чего коллектив даст концерты, пока неизвестно. Это может быть как альбом нового материала, так и переиздание какой-либо пластинки коллектива.

Последний лонгплей Radiohead «A Moon Shaped Pool» вышел в мае 2016 года. Турне в его поддержку завершилось в 2018-м, после чего участники коллектива увлеклись сольным творчеством. Вокалист Том Йорк и гитарист Джонни Гринвуд образовали группу The Smile и выпустили два альбома. В состав нового коллектива также вошёл барабанщик Том Скиннер.

В 2021-м Radiohead выпустили двойное переиздание своих альбомов Kid A (2000) и Amnesiac (2001). Релиз получил название Kid A Mnesia. В двойной альбом вошли как переработанные версии старых композиций, так и прежде невыпущенные демо.

В августе 2025 года песня Radiohead «Let Down» попала в чарт авторитетного американского издания Billboard. Трек занял 91-ю строчку благодаря интересу пользователей TikTok, снимавших эмоциональные ролики под эту песню.

