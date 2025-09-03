K-pop-группа Stray Kids установила новый музыкальный рекорд

Южнокорейский бойз-бэнд Stray Kids установил рекорд по количеству альбомов, попадавших на первую строчку авторитетного чарта Billboard 200. Их лонгплей Karma, вышедший 22 августа, стал для коллектива седьмым релизом, достигшим такого успеха. Это — самый высокий результат в истории музыкальных групп.

Прежде рекорд принадлежал коллективам BTS, Linkin Park и Dave Matthews Band. В дискографии каждой из этих групп — по шесть релизов, занявших первую строчку Billboard 200.

Каждому из релизов Stray Kids, начиная с 2022 года, удавалось дебютировать с верхней строчки чарта, напоминает Billboard. Их мини-альбомы и лонгплеи были одинаково успешны.

