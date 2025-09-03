Певица из «Кейпоп-охотниц на демонов» раскрыла, как создавался главный хит мультфильма

Южнокорейская певица Эджэ, озвучившая героиню Руми из мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов», рассказала об истории создания хита Golden. Песня звучит в одном из эпизодов картины и символизирует решимость главных героинь в борьбе против демонов.

© TV10/CC BY 3.0

Помимо самой Эджэ, среди авторов композиции указаны продюсеры Марк Зонненблик, IDO, 24 и Teddy. Артистка призналась, что написание песни потребовало некоторого времени. Создатели надеялись создать композицию, текст которой обладал бы вдохновляющим посылом и описывал трудности каждой из трёх героинь.

По словам Эджэ, сначала она придумала мелодию. Это случилось, когда артистка направлялась на приём к стоматологу, передаёт Variety. Затем Эдже поняла, как можно использовать слово «золото», — это было одним из условий от создателей. Певица показала наработки Зонненблику, и после этого они закончили песню «супербыстро».

Певица также подчеркнула, что осознанно совместила в лирике английский и корейский языки. Одна из режиссёров мультфильма, Мэгги Канг, настаивала на том, чтобы в самой истории и саундтреке присутствовал билингвизм.

Мультфильм «Кейпоп-охотницы на демонов» вышел на стриминговой платформе Netflix в июне. За два месяца после премьеры картине удалось стать самой популярной в истории сервиса. Как сообщила пресс-служба Netflix, проект посмотрели 236 миллионов раз. Четыре песни, прозвучавшие в мультфильме, также попали в первую десятку чарта Billboard.

«Кей-поп-охотницы на демонов»: как песни вымышленных групп покорили музыкальные чарты