Безлимит на курочку, теории заговора и рекорды: правда о Бейонсе

4 сентября американской R&B-певице Бейонсе, одной из самых влиятельных артисток современности, исполняется 44 года. «Рамблер» вспоминает интересные факты из её биографии и рассказывает, с чего Бейонсе начинала свою карьеру, как её творчество вдохновило учёных и в каких грехах певицу обвиняют конспирологи из соцсетей.

Бейонсе работала и выступала в парикмахерской

В 2023 году Бейонсе опубликовала пост, в котором написала, что её первым местом работы был салон красоты мамы Тины Ноулз. В нём она прибирала волосы, оставшиеся после клиентов.

Салон также стал неофициальной репетиционной площадкой для группы Destiny’s Child, в то время называвшейся ещё Girl’s Tyme. Именно с этим коллективом Бейонсе начинала свою музыкальную карьеру. Как рассказали родители певицы в интервью для издания Texas Monthly в 2004 году, девушки каждую неделю показывали свою программу посетителям. Потом Мэтью Ноулз, отец и менеджер Бейонсе, спрашивал мнение клиентов о выступлении. Тина Ноулз вспоминала, что посетители не горели желанием слушать выступление начинающего коллектива: «Девушки кричали: “Сложите руки вместе!” Клиенты закатывали глаза. Это была непростая аудитория».

У Бейонсе есть карта, позволяющая ей всю жизнь бесплатно есть жареную курицу в ресторане Popeyes

Ещё в 2003 году в шоу Опры Уинфри Бейонсе призналась в своей любви к жареной курице из сети ресторанов быстрого питания Popeyes. По словам певицы, организация узнала о её пристрастии и предоставила ей специальную пожизненную карту. Благодаря ей Бейонсе может есть столько жареной курицы, сколько сама захочет. «Но я никогда не пользовалась картой, потому что мне слишком стыдно», — заявила певица в интервью.

Ходят слухи, что курицу из Popeyes даже подавали на свадьбе Бейонсе и рэпера Jay-Z в 2008 году. Платила ли за неё Бейонсе, неизвестно.

Бейонсе — самая награждаемая артистка в истории «Грэмми»

Премия «Грэмми» вручается ежегодно Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Лауреаты определяются путём голосования активных членов академии.

На счету Бейонсе сейчас 35 статуэток, что является рекордным количеством для «Грэмми». Это достижение покорилось певице ещё в 2023 году, когда она обогнала дирижёра Георга Шолти, который за всю свою жизнь получил 31 статуэтку.

Впервые Бейонсе получила «Грэмми» ещё в 2001 году в составе группы Destiny’s Child. Последняя церемония награждения вновь подарила Бейонсе несколько побед. Она унесла с собой три статуэтки за альбом Cowboy Carter.

В Йельском университете преподают курс, посвящённый Бейонсе

Весной 2025-го в Йельском университете стартовал курс, посвящённый творчеству Бейонсе. Полное его название звучит так: «Бейонсе творит историю: история, культура, теория и политика радикальной чёрной традиции через музыку». Составителем и преподавателем программы выступила профессор музыки и афроамериканских исследований Дафна Брукс.

В ходе курса студенты изучают работы Бейонсе, начиная с одноимённого альбома, выпущенного в 2013 году, и заканчивая её кантри-сенсацией Cowboy Carter (2024). Они также пытаются разобраться, какое влияние творчество Бейонсе оказало на американскую культуру и развитие феминизма.

«Другие артисты не занимались политической и исторической работой на стыке направлений, как Бейонсе. Я не пытаюсь противопоставить их друг другу. Я просто хочу подчеркнуть, что одни институции обычно считаются ценными, а другие часто игнорируют. К последним можно отнести художественные достижения цветных людей, особенно цветных женщин. Вот почему этот курс нужно было создать прямо сейчас», — рассказала Брукс Yale Daily News в 2024 году.

В честь Бейонсе назван вид мухи

В 2012 году учёные из австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO) назвали слепня в честь певицы Бейонсе. Научное наименование насекомого звучит как Scaptia (Plinthina) beyonceae.

Идея дать такое название принадлежала исследователю Брайану Лессарду. Золотистые волоски на толстом брюшке слепня напомнили ему об исполнительнице хита Diva. К тому же насекомое было обнаружено в 1981 году, в год рождения певицы.

Лессард, являясь фанатом Бейонсе, надеялся, что певица воспримет этот научный жест как комплимент. Его слова передаёт Billboard. Тем более таким образом он хотел показать важность области его изучения и привлечь как можно больше исследователей к каталогизации насекомых. Как отреагировала артистка, неизвестно.

Существует теория заговора, по которой Бейонсе является виновницей гибели Алии, Left Eye и Майкла Джексона

Осенью 2024 года в соцсетях активно обсуждалось дело американского рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy. Его обвиняют в насилии, торговле людьми, организации оргий и других преступлениях. Так как муж Бейонсе Jay-Z был дружен с P. Diddy, под волну хейта попала и сама певица.

Согласно конспирологической теории Jay-Z и P. Diddy в начале нулевых физически устранили конкуренток Бейонсе, включая Алию и Left Eye. К числу жертв приписали также Майкла Джексона.

Из доказательств конспираторов — все три знаменитости умерли 25-го числа. К тому же пользователи вспомнили о песне J. Cole «She Knows» 2013 года. В ней рэпер упоминает погибших знаменитостей. По их мнению, название трека созвучно с девичьей фамилией Бейонсе — Knowles.

Бейонсе стали обвинять и в том, что она держит в страхе весь шоу-бизнес. Многие обратили внимание на странное поведение исполнительниц, выигрывающих «Грэмми». В 2017 году Адель испуганно благодарила Бейонсе, то же самое делала и Lizzo в 2023-м. Ситуация в конечном счёте превратилась в мем, в котором все благодарили Бейонсе за что угодно, лишь бы не стать следующей «жертвой».

Старшая дочь Бейонсе тоже является обладательницей «Грэмми»

Блю Айви Картер родилась 7 января 2012 года и стала первенцем как для Jay-Z, так и для Бейонсе. Через два дня после её рождения Jay-Z выпустил песню Glory, в которой можно услышать плач девочки. Трек вошёл в топ-100 жанровых чартов Billboard. Благодаря этому Блю Айви попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая исполнительница, появившаяся в хит-парадах Billboard.

В 2019 году Блю Айви выпустила сингл Brown Skin Girl с участием звёздной мамы, Wizkid и Saint Jhn. Трек попал на 76-ю строчку чарта Billboard Hot 100. В 2021 году юная артистка получила «Грэмми» за «Лучшее музыкальное видео», снятое на эту песню. Таким образом Блю Айви снова попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая обладательница премии «Грэмми».

