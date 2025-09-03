Концерт французского артиста DJ Snake в Москве не состоится 5 сентября

Организаторы фестиваля электронной музыки «Портал 2030–2050», который проходит в Москве с 29 августа по 14 сентября, сообщили о переносе выступления французского артиста DJ Snake. По информации пресс-службы, музыканту помешали «семейные обстоятельства».

© Lionel Guericolas/globallookpress.com

Пресс-служба также сообщила, что артист выступит в Москве, но в другое время и другом месте. Конкретные детали будущего концерта пока не раскрываются.

О приезде звезды французской электроники стало известно 19 августа. Изначально вход на его концерт был бесплатным, как и на все мероприятия в рамках фестиваля. Позже организаторы ввели предварительную регистрацию на его концерт. Они подчеркнули, что зрители, которым не удастся попасть внутрь, смогут увидеть выступление DJ Snake на фасадах зданий пространства кинозавода «Москино», на территории которого проходит фестиваль.

DJ Snake дважды номинировался на премию «Грэмми» и побеждал на MTV Video Music Awards. Он также стал первым артистом, давшим концерт на Триумфальной арке в Париже.

