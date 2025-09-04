Экс-солист Oomph! выступит на фестивале «НашРокФест 2025»

Немецкий музыкант Деро Гои, известный как бывший вокалист и барабанщик рок-группы Oomph!, станет специальным гостем на фестивале «НашРокФест». По словам организаторов, артист даст полноценный концерт. Мероприятие пройдёт с 19 по 21 сентября в Тверской области.

За три дня на фестивале выступят 60 рок-коллективов. Среди них — «АнимациЯ», «Мураками», «План Ломоносова», «Бригадный подряд», «Мегамозг», «Тайм-аут» и многие другие. Выступающих выбирали сами зрители на специальных отборочных концертах.

На опен-эйре будут организованы зона фуд-корта, ярмарка поделок и тематических сувениров, включая мерч фестиваля. Предусмотрены также зона для детей, квесты и другое. На фестивале также будет отдельный АРТ-кластер, на котором пройдут выставка оборудования и мастер-классы по игре на разных инструментах.

Местом проведения опен-эйра станет парк-отель «Долина ИВолга» в Тверской области.

