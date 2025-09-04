Леди Гага выпустила клип на песню The Dead Dance, снятый Тимом Бёртоном

Американская певица Леди Гага выпустила трек The Dead Dance, созданный специально для второго сезона сериала «Уэнздей». Артистка также представила на него жуткое музыкальное видео. Режиссёром клипа выступил Тим Бёртон, славящийся готической эстетикой. Среди его известных картин — «Битлджус», «Эдвард руки-ножницы», «Чарли и шоколадная фабрика».

© Lady Gaga/YouTube

В клипе Леди Гага предстаёт в образе фарфоровой куклы. Она постепенно оживает и начинает танцевать. После к ней присоединяются её устрашающие товарищи.

Новая песня The Dead Dance вошла в новую версию последнего альбома Леди Гаги MAYHEM. Помимо неё, она добавила два трека Kill for Love и Can't Stop the High, которые ранее были доступны только в специальных изданиях пластинки.

Леди Гага также появилась в самом сериале «Уэнздей», одним из режиссёров которого стал Бёртон. Певица сыграла Розалин Ротвуд, бывшую преподавательницу академии, в которой учится главная героиня.

