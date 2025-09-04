«Я выгорел»: Моррисси выставил на продажу все свои права на The Smiths

Британский рок-музыкант Моррисси, известный как основатель и бывший вокалист The Smiths, объявил о продаже всех своих прав на группу. Артист объяснил, что у него «не остаётся выбора».

© IMAGO/globallookpress.com

Сделка будет включать в себя продажу прав на название группы, оформление, которые он создал, на тексты и музыку The Smiths, а также права на мерчандайзинг и использование музыки в кино, рекламе и прочем. Он также продаёт права на все записи The Smiths и их договоры на издательскую деятельность.

В своём заявлении с заголовком «Душа на продажу» Моррисси написал, что «выгорел» от любых связей с его бывшими коллегами по группе Джонни Марром, Майком Джойсом и покойным Энди Рурком.

С меня хватит этих злонамеренных ассоциаций. Я всю свою жизнь отдавал должное этим песням и образам. Теперь я хочу жить в отрыве от тех, кто желает мне только зла и разрушения, и это единственный выход. Эти песни — это я; они больше ничьи, но они неразрывно связаны с деловыми отношениями, которые из года в год изо всех сил стараются сеять как можно больше страха и злобы. Теперь я должен беречь себя, особенно своё здоровье.

В августе 2024 года после примирения Oasis Моррисси предложил The Smiths воссоединиться ради «прибыльного» тура. Он же пожаловался, что Джонни Марр проигнорировал его.

Ник Кейв рассказал, почему отказался от сотрудничества с Моррисси