Материал создан совместно со

Tame Impala выпустили клип на песню Loser со звездой «Очень странных дел»

Анастасия Шубина

Проект австралийского музыканта Кевина Паркера Tame Impala представил атмосферное музыкальное видео на трек Loser, выпущенный 3 сентября. В ролике снялся актёр и музыкант Джо Кири, известный по роли Стива Харрингтона в сериале «Очень странные дела».

Tame Impala выпустили клип на песню Loser со звездой «Очень странных дел»
© Tame Impala/YouTube

В видеоклипе почти ничего не происходит. В начале героя, которого играет Джо Кири, бросает девушка. Он, недолго думая, покупает себе выпить и садится грустить на пороге магазина. Несмотря на отсутствие действия, видео не кажется скучным из-за обилия атмосферных кадров.

В последние секунды в ролике появляется сам Кевин Паркер, визуально очень похожий на Кири.

Вероятно, Tame Impala готовятся к выпуску нового альбома, который станет их первой большой работой с 2020 года. В июле группа выпустила первый за долгое время сингл End Of Summer.

Лучшая музыка июля: оды любви от Бибера и угрозы от Мэйби Бэйби