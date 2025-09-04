Tame Impala выпустили клип на песню Loser со звездой «Очень странных дел»

Проект австралийского музыканта Кевина Паркера Tame Impala представил атмосферное музыкальное видео на трек Loser, выпущенный 3 сентября. В ролике снялся актёр и музыкант Джо Кири, известный по роли Стива Харрингтона в сериале «Очень странные дела».

© Tame Impala/YouTube

В видеоклипе почти ничего не происходит. В начале героя, которого играет Джо Кири, бросает девушка. Он, недолго думая, покупает себе выпить и садится грустить на пороге магазина. Несмотря на отсутствие действия, видео не кажется скучным из-за обилия атмосферных кадров.

В последние секунды в ролике появляется сам Кевин Паркер, визуально очень похожий на Кири.

Вероятно, Tame Impala готовятся к выпуску нового альбома, который станет их первой большой работой с 2020 года. В июле группа выпустила первый за долгое время сингл End Of Summer.

