Музыкальные итоги лета: «Бонд с кнопкой» и другие новые герои

Зарубежные медиа жалуются на отсутствие летних хитов, а в России набирают обороты движения саундклауд-рэперов и «Новых добрых». О главных музыкальных релизах и трендах лета читайте в культурно-аналитическом дайджесте «Музы Пульс».

Зарубежная музыка

Популярные треки

Sabrina Carpenter — Manchild

HUNTR/X — Golden

Justin Bieber — Daisies

Ravyn Lenae — Love me not

Alex Warren — Ordinary

Тренды

Каждый год музыкальные критики спорят, какому хиту дать звание «Песни лета». В 2025-м выбор сделать было трудно. Причиной этому стало не огромное количество претендентов, а, наоборот, их недостаток. Об этом пишут как британское издание The Guardian, так и американское CNN Entertainment.

Поп- и хип-хоп-артисты, которые обычно держат лидерство в чартах, этим летом выбрали спокойствие и эскапизм. Исполнители будто специально уклонялись от создания ярких танцевальных треков. Например, один из самых влиятельных поп-артистов Джастин Бибер без предупреждения выпустил минималистичный лонгплей SWAG. В нём он пел о своей любви к жене и ребёнку под меланхоличный R&B. Клубной энергетики, за которую Бибера полюбили в начале 2010-х, в лонгплее нет.

Если летом 2024-го заслуженное внимание наконец-то получили поп-принцессы Сабрина Карпентер и Чаппелл Рон, то в этом году новой героиней чартов стала американская певица Рэйвин Линэ со своим синглом Love me not. Он выполнен в стиле мягкого R&B, который в этом сезоне был популярен. Хотя Линэ выпустила песню ещё в мае 2024-го, известность к ней пришла лишь спустя год. Вероятно, спокойной эстетике лета 2025-го этот романтичный хит подошёл куда больше.

Среди перспективных артистов, которые выпустили этим летом свои дебютные альбомы, также выделяются Эддисон Рэй и sombr. Если первая была сфокусирована на тихой ностальгии по поп-музыке нулевых, то второй привнёс в летнюю музыку нотки драматичного альт-рока.

За танцевальные поп-хиты в этом сезоне отвечали вымышленные K-pop-группы HUNTR/X и Saja Boys. Они появились в мультфильме от Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов», ставшем самой просматриваемой картиной за всю историю платформы. В чартах HUNTR/X опередили даже южнокорейский гёрлз-бэнд BLACKPINK, который в июне выпустил долгожданный сингл Jump. Если BLACKPINK смогли подняться только до 28-й строчки Billboard Hot 100, то HUNTR/X возглавили чарт.

Только в самом конце сезона чарты захватил танцевальный летний поп от реальной артистки — Сабрины Карпентер. Ещё в прошлом году певица нашла удачную формулу, в которой сочетаются кокетливость, ирония и лёгкая пошлость. В новом альбоме Man’s Best Friend она лишь усилила её.

Отсутствие хитов в зарубежной музыке эксперты The Guardian и CNN Entertainment связали с чрезмерно ярким 2024 годом. Например, альбом BRAT британской певицы Charli XCX стал настоящим культурным феноменом, прославившим тусовочную жизнь и кислотно-зелёный цвет. Летом 2025-го музыкальная индустрия как будто решила отдохнуть, а слушатели — вернуться к старым хитам.

Отечественная музыка

Популярные треки

Ваня Дмитриенко — Шёлк

Бонд с кнопкой — Кухни

ICEGERGERT, SKY RAE — Наследство

Эндшпиль — 10

Macan, Три дня дождя — Здравствуй

Тренды

Российские чарты, в отличие от зарубежных, от застоя этим летом не страдали. Долгое время первую строчку хит-парадов занимал трек «Кухни» от инди-фолк-группы из Башкортостана «Бонд с кнопкой». Коллектив и раньше был на слуху, но этот хит помог им в разы увеличить свою аудиторию. Сейчас «Бонд с кнопкой» готовятся дать свой первый концерт на площадке VK Stadium, вместимость которой составляет 7 тысяч человек.

Популярность песни «Кухни» и других уютных инди-треков музыкальные критики связали с движением «Новых добрых». Артисты этого направления также вместо энергичных танцевальных треков выбирают эскапизм и спокойствие.

Ещё одним ярким голосом этого лета стал Ваня Дмитриенко. Хотя он ещё в 2021 году покорил чарты с треком «Венера-Юпитер», в 2025-м поднялся ещё выше. Артист в этом году полностью изменил свой образ, а точнее, повзрослел. Дмитриенко стал использовать далеко не детскую лексику, а также включать в свои песни драматичные рок-мотивы. Так ему удалось привлечь к своей музыке не только молодёжь, но и более старшие поколения.

Если за рубежом рэп постепенно уходит с верхушек чартов, то в России он процветает. У нас даже появилась новая звезда женского хип-хопа — SKY RAE. По стилю эта девушка далека от гламурных Мэйби Бэйби или Инстасамки, ведь она читает пацанский рэп. Популярность в соцсетях ей принёс совместный трек с ICEGERGERT, но уже после него SKY RAE выпустила несколько синглов, укрепляющих её положение на российской хип-хоп-сцене.

© Соцсети Macan

Без звёзд рэпа этим летом тоже не обошлось. Эндшпиль вернул в жанр мечтательность и мягкие биты. А Macan решил выйти за пределы пацанского рэпа и записать альбом дуэтов Bratland. В него вошли треки с его давними приятелями, а также с артистами, работающими совершенно в другом стиле. В лонгплее, например, участвовали рэперы Saluki, Big Baby Tape и рок-группа «Три дня дождя». Альбомы дуэтов стали одним из трендов этого сезона. Кроме Macan на такой эксперимент решились рэпер Кассета и инди-поп-певица Mirèle.

Летом из андерграунда в мейнстрим также вышло движение саундклауд-рэперов. В основном это молодые исполнители, которых легче всего описать словом «нефоры». Они предпочитают перегруженную музыку с сильными басами и мрачную, местами непонятную лирику. Среди известных саундклауд-рэперов — Madk1d, Тёмный Принц, Fortuna 812.

Сначала они базировались на онлайн-платформе Soundcloud, где можно беспрепятственно публиковать треки. Сейчас эта площадка заблокирована на территории Российской Федерации. Примерно с 2024 года саундклауд-рэперы стали переходить на привычные стриминги.

Так как саундклауд-рэп был изначально нишевой историей, его главные фанаты ввели в моду «эстетику подшара». Согласно ей крутым считается слушать самых неизвестных исполнителей, то есть «шарить» за андерграунд. Эта идея понравилась молодым людям, которые хотели быть «не такими, как все», и возмутила людей более старших поколений, ведь их быстро сбросили со счетов.

Главное

В зарубежных чартах наблюдается затишье. По сравнению с летом 2024-го в этом сезоне не было ярких хитов. Поп-исполнители сосредоточились на спокойной и минималистичной музыке.

В отечественной музыке, наоборот, появились новые герои, например инди-фолк-группа «Бонд с кнопкой». Среди трендов — движения «Новых добрых» и саундклауд-рэперов.

