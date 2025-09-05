Город 312 — Останусь: текст песни, история создания, интересные факты
В 2004 году российский режиссёр Тимур Бекмамбетов обратился к малоизвестной группе «Город 312». Кинематографист искал музыкантов, которые могли записать саундтрек к его фильму «Дневной дозор», и молодой коллектив подходил его задумке. Так была создана песня «Останусь», сделавшая «Город 312» известными. «Рамблер» делится текстом композиции и рассказывает историю её успеха. Здесь также можно послушать трек.
Текст песни «Останусь» группы «Город 312»
[Куплет 1]
В конце туннеля яркий свет слепой звезды,
Подошвы на сухой листве оставят следы.
Ещё под кожей бьётся пульс, и надо жить,
Я больше, может, не вернусь,
А может, я с тобой останусь.
[Припев]
Останусь пеплом на губах,
Останусь пламенем в глазах,
В твоих руках дыханьем ветра.
Останусь снегом на щеке,
Останусь светом вдалеке,
Я для тебя останусь светом.
[Куплет 2]
В конце туннеля яркий свет, и я иду,
Иду по выжженной траве, по тонкому льду (А-а),
Не плачь, я боли не боюсь, её там нет.
Я больше, может, не вернусь,
А может, я с тобой останусь.
[Припев]
Останусь пеплом на губах,
Останусь пламенем в глазах,
В твоих руках дыханьем ветра (А-а-а-а).
Останусь снегом на щеке,
Останусь светом вдалеке,
Я для тебя останусь светом.
[Бридж]
Светом (А-а, а-а),
Светом (А-а, а-а).
[Припев]
Останусь пеплом на губах,
Останусь пламенем в глазах,
В твоих руках дыханьем ветра (А-а-а-а).
Останусь снегом на щеке,
Останусь светом вдалеке,
Я для тебя останусь светом.
История создания песни «Останусь» группы «Город 312»
Песня «Останусь» вышла в 2005 году и стала саундтреком к фильму «Дневной дозор», тогда же выпущенному в прокат. Эта картина — прямое продолжение «Ночного дозора» 2004 года. Первая часть была коммерчески успешной и даже поставила рекорд по кассовым сборам, собрав в российском прокате больше 16 миллионов долларов. Это позволило картине стать «первым российским блокбастером». Сиквелу не удалось повторить этот успех, но он сделал известной группу «Город 312». Песня «Останусь» не звучит в самом фильме, но считается официальным саундтреком.
Композиция также вошла в трек-лист дебютника коллектива «213 дорог», вышедшего в 2005-м. Впоследствии «Город 312» перезаписал её для лонгплея «Вне зоны доступа» (2006) наравне с другими песнями дебютного альбома. Вторую версию композиций создавали в профессиональной студии при «Мосфильме» с участием большого количества приглашённых музыкантов, поэтому они звучат лучше и качественнее.
Успех «Останусь» принёс молодому коллективу несколько наград. Например, они одержали победу в номинации «Лучший дебют» премии MTV Russia Music Awards, а также получили титул «Прорыв года» от газеты «Московский комсомолец». Сама песня могла стать «Лучшим саундтреком» по версии русскоязычной редакции MTV, но проиграла в этой номинации.
Клип на песню «Останусь» группы «Город 312»
«Город 312» использовали кадры из картины «Дневной дозор» в своём клипе на «Останусь», чья премьера состоялась в январе 2006 года.
