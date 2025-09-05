Город 312 — Останусь: текст песни, история создания, интересные факты

В 2004 году российский режиссёр Тимур Бекмамбетов обратился к малоизвестной группе «Город 312». Кинематографист искал музыкантов, которые могли записать саундтрек к его фильму «Дневной дозор», и молодой коллектив подходил его задумке. Так была создана песня «Останусь», сделавшая «Город 312» известными. «Рамблер» делится текстом композиции и рассказывает историю её успеха. Здесь также можно послушать трек.

Текст песни «Останусь» группы «Город 312»

[Куплет 1]

В конце туннеля яркий свет слепой звезды,

Подошвы на сухой листве оставят следы.

Ещё под кожей бьётся пульс, и надо жить,

Я больше, может, не вернусь,

А может, я с тобой останусь.

[Припев]

Останусь пеплом на губах,

Останусь пламенем в глазах,

В твоих руках дыханьем ветра.

Останусь снегом на щеке,

Останусь светом вдалеке,

Я для тебя останусь светом.

[Куплет 2]

В конце туннеля яркий свет, и я иду,

Иду по выжженной траве, по тонкому льду (А-а),

Не плачь, я боли не боюсь, её там нет.

Я больше, может, не вернусь,

А может, я с тобой останусь.

[Припев]

Останусь пеплом на губах,

Останусь пламенем в глазах,

В твоих руках дыханьем ветра (А-а-а-а).

Останусь снегом на щеке,

Останусь светом вдалеке,

Я для тебя останусь светом.

[Бридж]

Светом (А-а, а-а),

Светом (А-а, а-а).

[Припев]

Останусь пеплом на губах,

Останусь пламенем в глазах,

В твоих руках дыханьем ветра (А-а-а-а).

Останусь снегом на щеке,

Останусь светом вдалеке,

Я для тебя останусь светом.

История создания песни «Останусь» группы «Город 312»

Песня «Останусь» вышла в 2005 году и стала саундтреком к фильму «Дневной дозор», тогда же выпущенному в прокат. Эта картина — прямое продолжение «Ночного дозора» 2004 года. Первая часть была коммерчески успешной и даже поставила рекорд по кассовым сборам, собрав в российском прокате больше 16 миллионов долларов. Это позволило картине стать «первым российским блокбастером». Сиквелу не удалось повторить этот успех, но он сделал известной группу «Город 312». Песня «Останусь» не звучит в самом фильме, но считается официальным саундтреком.

Композиция также вошла в трек-лист дебютника коллектива «213 дорог», вышедшего в 2005-м. Впоследствии «Город 312» перезаписал её для лонгплея «Вне зоны доступа» (2006) наравне с другими песнями дебютного альбома. Вторую версию композиций создавали в профессиональной студии при «Мосфильме» с участием большого количества приглашённых музыкантов, поэтому они звучат лучше и качественнее.

Успех «Останусь» принёс молодому коллективу несколько наград. Например, они одержали победу в номинации «Лучший дебют» премии MTV Russia Music Awards, а также получили титул «Прорыв года» от газеты «Московский комсомолец». Сама песня могла стать «Лучшим саундтреком» по версии русскоязычной редакции MTV, но проиграла в этой номинации.

Клип на песню «Останусь» группы «Город 312»

«Город 312» использовали кадры из картины «Дневной дозор» в своём клипе на «Останусь», чья премьера состоялась в январе 2006 года.

