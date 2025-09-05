AY YOLA выпустили кинематографичный клип на песню UGEZ

Башкирская этно-группа AY YOLA представила музыкальное видео на свой новый трек UGEZ, в котором исполнители опять интерпретируют один из эпизодов эпоса «Урал-Батыр». В отличие от предыдущих синглов эта песня выдержана в мощном рок-звучании, разнообразия которому добавляют партии народных инструментов.

© AY YOLA/vk.com

Песня UGEZ посвящена битве башкирского героя Урал-батыра с ужасным быком (үгеҙ). «Громадный, с рогами, как утёсы, с глазами, пылающими огнём. Его дыхание — пламя, его рёв — гром, а каждый шаг оставляет яму в земле», — описывают быка AY YOLA в своих соцсетях. Урал-батыр побеждает и проявляет милосердие, оставляя быка в живых, но сильно калечит его.

Смысл композиции группа объяснила так: «Песня UGEZ — о том, что даже перед лицом страшного зла герой выбирает свет и доказывает, что добро сильнее».

Клип не повторяет в точности сюжет песни. В нём можно увидеть множество концептуальных кадров. Например, солистка группы Адель Шайхитдинова поёт в комнате с висящими мечами, а другой участник коллектива Ринат Рамазанов стоит на горе колонок.

В ролике также проскальзывает тема столкновения традиций с современностью. В видео трижды показан забег всадника и мотоциклистов. Каждый раз исход соревнования разный.

Ранее AY YOLA представили клип на песню Ural Vasyaty.

Фолк-группа AY YOLA выпустила клип на песню Ural Vasyaty