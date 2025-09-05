Американский рэпер Rick Ross выступит в московском клубе Тимати

5 сентября в 23:00 американский хип-хоп-исполнитель Rick Ross даст шоу в новом московском клубе Kiki, принадлежащем российскому рэперу Тимати и ресторатору Антону Пинскому. Заведение придерживается концепции «только для зумеров». Вход разрешён лишь девушкам до 25 лет и мужчинам до 30.

© Billy Bennight/globallookpress.com

Афишей концерта и обращением Rick Ross к посетителям клуб поделился в своих соцсетях. Как сообщает Telegram-канал «Главный концертный», билетов на шоу в открытом доступе нет, только резерв по телефону.

Ранее на открытии Kiki, которое прошло 31 августа, также выступил американский рэпер Busta Rhymes.

Rick Ross уже несколько раз пытался приехать в Россию, но каждый раз ему это не удавалось. В 2015-м выступление отменили из-за судебных проблем, так как исполнителя арестовали по обвинению в похищении садовника. В 2017-м шоу не состоялось «по независящим от организаторов и артиста причинам».

