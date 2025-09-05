Джастин Бибер внезапно выпустил вторую часть альбома SWAG

У Джастина Бибера слишком много свэга, то есть крутости, поэтому он выпустил продолжение пластинки SWAG спустя всего лишь два месяца после выхода первой части. Как и в прошлый раз, он не утруждал себя промокампанией и анонсировал студийник за день до релиза.

© Соцсети Джастина Бибера

Лонгплей SWAG II состоит из двух дисков: в первый вошли 23 новых трека, во второй — песни с первого альбома. Общая продолжительность пластинки составляет 2 часа 11 минут. Среди исполнителей, присоединившихся к Биберу для записи новых треков, — рэперы Lil B, Hurricane Chris, музыканты Bakar, Эдди Бенджамин и певица Tems.

Ожидалось, что звучание нового студийника будет кардинально отличаться от первой части, ведь SWAG II был украшен нежно-розовой обложкой, а SWAG — чёрной. Но второй лонгплей продолжает идеи своего предшественника. В нём также можно услышать мягкий R&B и спокойные треки без явных тусовочных мотивов. Темы тоже не изменились: в SWAG II царит любовь к жене и сыну.

До релиза первой части Джастин Бибер надолго пропадал из музыкальной индустрии, ведь его предыдущий альбом Justice вышел ещё в 2021 году. После четырёхлетнего перерыва, сопровождаемого глобальными переменами в личной жизни, например появлением ребёнка, певец принёс слушателям максимально умиротворённую и цельную работу. Создаётся ощущение, что все его подростковые заигрывания с клубной поп-музыкой остались в прошлом, и теперь Бибер готов представить миру свою взрослую версию.

SWAG II — необычная пластинка в дискографии Джастина Бибера, который будто хочет сбежать из мира шоу-бизнеса и сосредоточиться на себе. Альбом отлично подходит для начала осени, когда летние вечеринки уже отгремели и хочется погрузиться в уютную обстановку.

