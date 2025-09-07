AY YOLA против ужасающего быка, SEREBRO без Фадеева: новые синглы

Татьяна Куртукова и Александр Щербаков благодарят небеса за счастливую любовь, гёрлз-бэнд SEREBRO пишет песню без помощи Максима Фадеева, а башкирская группа AY YOLA рассказывает о битве со страшным быком. О самых интересных синглах, вышедших на этой неделе, читайте в подборке «Рамблера».

© AY YOLA/vk.com

AY YOLA — Ugez

Жанр: фолк, рок.

Башкирская группа AY YOLA, прославившаяся благодаря треку Homay, представила новый сингл по мотивам народного эпоса «Урал-батыр». В отличие от предыдущих песен коллектива Ugez звучит жёстко и агрессивно. Уже в самом начале на слушателя обрушиваются грохочущие гитары, сопровождаемые варганом. Лишь в середине, когда в композицию вступает башкирская флейта курай, песня ненадолго успокаивается.

В центре сюжета — битва Урал-Батыра с ужасающим быком (үгеҙ). Хотя никому до этого не удавалось выдержать натиска грозного животного, Урал-батыр побеждает его в схватке. Герой не убивает быка, но у того после сражения остаются кривые рога, щербатая пасть и раздвоенные копыта как знак его поражения. «Эта победа Урал-Батыра стала поворотом истории и символом того, что свет всегда сильнее тьмы», — объяснила значение этой истории группа AY YOLA в своих соцсетях.

«Ария» — «Когда настанет завтра»

Жанр: рок.

31 октября культовая группа «Ария» выпустит свой 14-й студийный альбом «Когда настанет завтра». Пока же она представляет одноимённый сингл о надежде, что грядущий день заберёт все сомнения и страхи. Хотя композиция длится больше 5 минут, она не звучит затянуто благодаря постепенному нарастанию напряжения. Примерно в середине песни происходит смена тональности, слегка осветляющая композицию. Вслед за ней идут мощные гитарные соло, которые привносят в трек торжественности.

© Ария

Татьяна Куртукова, Александр Щербаков — «Кружево»

Жанр: фолк, поп.

Певица Татьяна Куртукова, которая в своей музыке сочетает народные мотивы с современной поп-музыкой, объединилась со своим коллегой по цеху Александром Щербаковым, лидером фолк-группы «Ярилов зной». В новом треке «Кружево» они поют о зарождающейся любви. Герои композиции убеждены, что их чувства будут жить вечно, и благодарят небеса за такое счастье. Эту тему сопровождает мягкая мелодия, не лишённая танцевальной энергии. Особой красоты треку придают напевы Куртуковой, которая в этот раз выбрала нежный вокал вместо мощного.

SEREBRO — «Звёзды палят»

Жанр: поп.

Новые солистки группы SEREBRO выпустили первый трек, который от и до написан без участия главного продюсера проекта Максима Фадеева. За текст отвечала KEIKO, а за музыку — Di и AYA. В основу песни легла история расставания одной из участниц. Песня «Звёзды палят» отличается от привычного творчества SEREBRO, потому что в ней нет бешеной клубной энергетики. Трек больше всего напоминает минималистичную балладу, в которой главный акцент сделан не на музыке, а на хрупких голосах вокалисток.

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

ACTMO, The OM — «Качели»

Жанр: хип-хоп.

Рэперы ACTMO и The OM представили меланхоличный трек о неопределённости и внутренних качелях. В сингле есть место как надежде, так и отчаянию. Если за первую эмоцию отвечают энергичные биты и расслабленный вокал, то за вторую — слом, происходящий в середине трека. В этот момент артисты переходят на полукрик, а музыка наполняется мраком. Хотя вскоре композиция успокаивается, после себя она всё равно оставляет тревожное ощущение.

Gráta — «как будто»

Жанр: инди-поп.

Актриса и певица Мария Мацель погружает слушателей в атмосферу тёмной сказки в новой песне «как будто». Хрупкие инструментальные партии в ней сопровождаются нежным пронзительным вокалом. Хотя текст композиции построен на метафорах, всё равно с первых строчек становится понятно, что она посвящена любви. Именно это чувство помогает героине найти выход из туманного состояния. Сама артистка о треке в соцсетях написала так: «Если любовь есть, то эта песня тому доказательство».

© Gráta

Лилая — «Москва Гудбай»

Жанр: поп.

Певица Лилая отказывается следовать пути успешного успеха и покидает столицу в песне «Москва Гудбай». По звучанию трек напоминает резкий выброс адреналина, который человек испытывает, приняв важное решение. Песня энергична и немного суетлива, но эмоциональный накал сбавляет мягкий голос Лилаи. Как рассказала артистка в пресс-релизе, сингл описывает её ощущения: «Эта песня — мой личный крик души, чьи ожидания как человек и артист я не оправдала. Отныне я беру ответственность за свою жизнь: я беру руль в руки и еду своей дорогой, а не той, что мне начертали».

