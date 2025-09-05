Мари Краймбрери прожила свой лучший день в новом альбоме

Российская поп-певица Мари Краймбрери, она же Марина Жадан, выпустила новый лонгплей «Сегодня мой лучший день». В него вошли как новые композиции, так и ранее выпущенные синглы «Кто такая Мэри?», «Всё на своих местах» и «Всё прошло».

© Соцсети Мари Краймбрери

К записи нового альбома артистку подтолкнули сразу несколько знаковых событий. В 2023 году Краймбрери воссоединилась с бывшим молодым человеком, блогером и певцом Давой, а в 2025-м вышла за него замуж и впервые стала матерью.

Каждая из этих тематик нашла отражение в альбоме. К примеру, песни «Случилась осень» и «Всё на своих местах» посвящены возвращению к бывшему, а название «Мам, я стану мамой» говорит само за себя. Артистка также не забывает о возлюбленных, с которыми у неё не сложилось, но вспоминает о них исключительно с благодарностью.

Порядок композиций не всегда соответствует хронологии событий в жизни певицы, но за ними всё же чувствуется история с хорошим финалом. Краймбрери часто вспоминает о прошлом и сравнивает его с настоящим, неизбежно приходя к выводу, что счастлива именно сегодня. Альбом начинается с утверждения, что каждый прожитый день Краймбрери — лучший, так что сама артистка приобретает облик коуча по личностному росту. Но этот образ отлично соответствует её желанию «оставить после себя тысячи счастливых людей» и хорошо задаёт настроение для пластинки.

Краймбрери обращается к богатому арсеналу инструментов, в меру используя гитары, саксофон и барабаны. В альбоме отсутствуют сложные мелодии, но благодаря обилию инструментов его нельзя назвать однообразным. К тому же Краймбрери не попадает в ловушку современной русской поп-музыки и не использует для своих песен один и тот же ритм, благодаря чему её музыка звучит свежо.

Поэтический талант артистки сияет в балладах, составляющих большую часть лонгплея, но ритмичные треки «Всё прошло» и «Танцуй, как суперзвезда» придают релизу энергетики и разбавляют меланхоличное звучание. Не совершая революции в поп-музыке, альбом успешно отмечает этап личностного развития Краймбрери и потому кажется цельным, искренним и интересным.

