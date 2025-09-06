Три года без Юрия Шатунова: факты о жизни певца, которые вас удивят

6 сентября 1973 года родился поп-артист Юрий Шатунов. Ещё ребёнком он потерял родителей и скитался по Башкирии, после чего попал в школу-интернат № 2 в Оренбурге. Там Шатунов познакомился с музыкантом Сергеем Кузнецовым, пригласившим сироту в группу «Ласковый май». В 90-е коллектив стал настоящим феноменом, а после ухода из него Шатунов построил успешную карьеру.

В 2022 году артист скончался после выступления в Подольске: причиной смерти стал инфаркт, вызванный острой сердечной недостаточностью. Шатунову было всего 48 лет. В честь дня рождения иконы музыкальной сцены 90-х «Рамблер» собрал десять малоизвестных, но интересных фактов из его биографии. Рассказываем, о чём на самом деле был его главный хит, почему Шатунов выступал один после «Ласкового мая» и за что не любил Москву.

В детстве Юрий Шатунов предпочитал клюшку микрофону

Хотя Сергей Кузнецов быстро признал в Шатунове талантливого музыканта, сам артист к большой сцене не стремился. Куда больше его интересовал хоккей. Как признавался Шатунов, этот вид спорта стал его «первой страстью». Он так хотел попасть в команду, образованную при детдоме, что без устали тренировался и сумел стать левым нападающим. А вот пел поначалу «против силы». Уже добившись славы, Шатунов продолжал заниматься хоккеем в свободное время, чтобы поддерживать себя в форме.

Сергей Кузнецов написал «Белые розы» специально для Шатунова

Сергей Кузнецов и Юрий Шатунов

Одной из самых известных песен Юрия Шатунова стала лиричная синти-поп-баллада «Белые розы». Её композитор и автор песен Сергей Кузнецов написал в 1987 году вскоре после того, как познакомился с будущей звездой. Шатунову тогда было всего 14 лет. Об этом в 2023 году «Аргументам и Фактам» рассказал звукорежиссёр Олег Андреев, близко знакомый с Кузнецовым. Андреев также подчеркнул, что на создание хита у Кузнецова ушло не больше 15 минут. Вдохновением для него послужили не настоящие белые розы, а приютские дети — хрупкие и беззащитные, но оттого не менее заслуживающие внимания. Именно их судьбы скрываются за красивым символом.

В юности Шатунов мог давать по восемь концертов в день

Когда группа «Ласковый май» была на пике популярности, спрос на их концерты был феноменальным. Настолько, что иногда в день приходилось выступать по восемь раз. По этой причине музыканты нередко использовали фонограмму и даже не скрывали этого. Шатунов в интервью «Московскому комсомольцу» в 2006 году рассказывал об этом так:

Работали мы по полной программе. Я заслужил пожизненный отдых. Могли начать в восемь утра и выступать при полном зале. Тогда всё было по-другому. Люди не боялись за своих детей. Вы представьте восемь концертов в день! Это же бешеная нагрузка на связки! И лучшие вокалисты не смогут. Но я был честным с публикой.

Шатунов подчёркивал, что в партии фонограммы записаны бэк-вокал и инструментальная версия композиции. Но основные вокальные партии артист исполнял самостоятельно. Комментируя выступления других музыкантов под фонограмму, Шатунов выражал уверенность, что каждый артист принимает решение самостоятельно. Но отмечал, что «простуды и прочее» — это не повод обманывать зрителя и просто «открывать рот со сцены».

После ухода из «Ласкового мая» Шатунов выступал без подтанцовки

Покинув коллектив, Шатунов не стал отказываться от певческой карьеры. Артист переехал в Германию, где получил профессиональное образование звукорежиссёра. В различных интервью Шатунов признавался, что работал грузчиком, сетевым администратором, ассистентом и даже концертным техником. Но в конечном счёте артист решил вернуться на сцену.

Поначалу основу его выступлений составляли песни «Ласкового мая», но с годами в репертуар Шатунова проникли и его сольные песни. Некоторые из них написал Сергей Кузнецов, другие — сам исполнитель. При этом на своих концертах Шатунов выступал один: помимо него, на сцену выходил только клавишник. Артисту не требовались ни подтанцовка, ни бэк-вокалисты. Шатунов объяснял своё решение тем, что балет и подтанцовка позади артиста не помогают «добиться желаемого результата». Другой особенностью его выступлений стал внешний вид: Шатунов выходил на сцену в простых футболках, джинсах и лонгсливах. Хотя некоторые критиковали артиста за то, что он «мог бы одеться приличнее», большинство было благодарно за честность, отсутствие блёсток и мишуры, присущей многим поп-звёздам.

Это отличало сольную карьеру Шатунова от выступлений «Ласкового мая». Концертные номера «первого российского бойз-бэнда» нередко сопровождало большое шоу, порой напоминавшее цирковое представление.

Жена Шатунова не знала, кто он такой

В годы популярности «Ласкового мая» у Шатунова не было отбоя от поклонниц, но никому из них не удалось украсть сердце певца. Хотя некоторые, конечно, пытались. Шатунов не раз вспоминал историю, как на пороге его дома появилась беременная женщина в сопровождении «братков». Гости намеревались восстановить справедливость, призвав отца признать якобы своего ребёнка. С девушкой Шатунов, разумеется, был незнаком. Как именно ему удалось договориться, артист не рассказывал, но подчёркивал, что проблему решили «полюбовно».

Иные поклонницы вспоминали, как музыкант прямым текстом говорил, что хочет взять в жёны девушку, которая не знает, кто он такой. Так и случилось с его женой Светланой. О знакомстве с ней артист рассказывал изданию «Антенна-Телесемь» в 2012 году:

Вот часто спрашивают: верите ли вы в любовь с первого взгляда и вообще возможно ли такое? Возможно. У меня это именно так и получилось. Достаточно было просто посмотреть друг на друга. Наше знакомство случилось в Германии в Новый, 2001 год. В отеле случайно встретились — и всё…

У супругов было двое детей: сын Дэннис родился 5 сентября 2006 года, дочь Эстелла — в 2013 году. Шатунов дважды присутствовал на родах жены и сам перерезал пуповину. Супруга артиста так и не смогла проникнуться его музыкой, хотя честно пыталась.

Продюсер Андрей Разин крестил сына Шатунова, но есть загвоздка

Андрей Разин и Юрий Шатунов

После того как в 1991 году Юрий Шатунов покинул «Ласковый май», между ним и его бывшим продюсером началась громкая борьба за авторские права. Андрей Разин утверждал, что права на песни принадлежат ему, и даже рассказывал о контракте, якобы подписанном создателем группы Сергеем Кузнецовым. В интервью Шатунов признавался, что поддерживает связь с бывшим продюсером. В 2007 году бывший солист «Ласкового мая» даже пригласил Разина стать крёстным отцом своего первенца Дэнниса, родившегося в 2006 году в Германии.

Увы, в 2019 году оказалось, что с ролью крёстного отца Разин не справляется. Сам Шатунов признался в эфире телепрограммы «Привет, Андрей!», что продюсер манипуляциями добился права крестить мальчика. Невзирая на почётный статус, за 13 лет Разин «ни разу не позвонил мальчику по телефону». После смерти Шатунова продюсер и его крестник так и не воссоединились.

Юрий Шатунов не любил выступать в Москве

Хотя Шатунов стал звездой благодаря переезду в Москву, музыкант отзывался о российской столице без восторга. В интервью изданию «Афиша Daily» в 2002 году артист объяснил свою нелюбовь к городу так:

Тут другой ритм жизни, ночной, а я ночью сплю. И друзей у меня тут, как выяснилось с годами, нет. Есть знакомые, которые постоянно от тебя что‑то хотят. [В Москве я] Спортом занимаюсь: хоккеем, сноубордом и плаванием, для рекламы работаю и пишу песни для фильмов. Для каких — не хочу говорить, читайте титры.

В те годы Шатунов также признавался, что не выступает в Москве, потому что жители столицы «перенасыщены музыкальной информацией». Артист был уверен, что если «отъехать на тысячу километров», то можно будет легко найти людей, слушающих песню «Мороз-мороз».

Юрий Шатунов снялся в сериале «Счастливы вместе»

Юрий Шатунов и Виктор Логинов в сериале «Счастливы вместе» (2006-2013)

В отличие от многих коллег-современников, Юрий Шатунов был доволен музыкальной карьерой и не стремился стать звездой кинематографа. Поэтому в его фильмографии всего одна роль: камео в комедийном сериале «Счастливы вместе». По сюжету артист приезжает на единственный концерт в Екатеринбург. Главный герой сериала Геннадий Букин пытается свести Шатунова со своей соседкой Еленой, чтобы она развелась со своим супругом. Успеха Букин не добивается. По воспоминаниям актрисы Юлии Захаровой, сыгравшей роль Елены, эпизод написали специально для Юрия Шатунова.

Посмертная песня Юрия Шатунова стала хитом за рекордное время

Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Причиной его смерти стал обширный инфаркт, вызванный острой сердечной недостаточностью. Артист был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Спустя неделю после гибели Шатунова на его YouTube-канале состоялась премьера песни и клипа «Каждому своё». Всего за 18 часов после премьеры ролик набрал миллион просмотров. Ни один из предыдущих клипов Шатунова не достигал этой отметки за столь краткий срок. На тот момент 70 тысяч пользователей поставили лайк, также было опубликовано 7 тысяч комментариев. В них безутешные поклонники вспоминали кумира, призывали присудить ему звание Народного артиста и рассказывали истории, связанные с творчеством покойного.

У московского дома, где жил Шатунов, сегодня растут белые розы

Выросший в детском приюте Шатунов жил скромно и не был известен длинным списком недвижимости, которой владел. В юности, окончив школу-интернат, музыкант получил однокомнатную квартиру на Кантемировской улице. Здесь артист всегда останавливался, когда приезжал в Москву. В июне 2025 года, незадолго до годовщины смерти Шатунова, у знакового подъезда открыли арт-стену с его фотографиями и рисунком белых роз. Цветы, ставшие героями едва ли не самой известной песни «Ласкового мая», растут тут же. За мемориалом ведётся видеонаблюдение, что позволяет сохранять его в целости и сохранности.

