Женя Трофимов — «Самолёты»: текст песни, история создания, интересные факты

Рок-музыкант и лидер группы «Комната культуры» Женя Трофимов стал известным благодаря песням о средствах передвижения. Вскоре после того, как осенью 2023-го завирусилась его песня «Поезда», успеха также добилась композиция «Самолёты», вышедшая годом ранее. «Рамблер» рассказывает историю создания песни, раскрывает её текст и делится интересными фактами. Также здесь можно послушать композицию.

Текст песни «Самолёты» Жени Трофимова

[Куплет 1]

Я с тобой спорить не хочу.

Да и выгляжу как дурак,

Хочешь, я завтра же прилечу?

Но пока не знаю как.

Я с тобой спорить не хочу

И доказывать, кто и что ты,

Хочешь, я завтра же прилечу?

Только где они, самолёты?

[Предприпев]

Только где они, самолёты?

Только где они, самолёты?

Только где они, самолёты?

Только где они?

[Припев]

Всё думаю о тебе:

От посадки и до полёта,

Что несут они на хвосте,

Эти твои самолёты.

Я вверх, а ты там, внизу,

Белые вороны, что там

На хвосте тебе принесут

Эти твои самолёты.

Ты слышишь эти твои самолёты,

Эти твои самолёты.

Ты слышишь эти твои самолёты,

Самолёты.

Я с тобой спорить не хочу,

Чтобы спор проиграть дважды,

Слово правды, всё остальное — чушь,

Я поверил тебе однажды,

Я с тобой спорить не хочу.

На беззвучный режим полёта

Хочешь, я завтра же прилечу?

Только где они, самолёты?

[Предприпев]

Только где они, самолёты?

Только где они, самолёты?

Только где они, самолёты?

Только где они?

[Припев]

Всё думаю о тебе:

От посадки и до полёта,

Что несут они на хвосте

Эти твои самолёты.

Я вверх, а ты там, внизу,

Белые вороны, что там

На хвосте тебе принесут

Эти твои самолёты.

Ты слышишь эти твои самолёты,

Эти твои самолёты,

Ты слышишь эти твои самолёты,

Самолёты.

Ты слышишь эти твои самолёты,

Эти твои самолёты.

Ты слышишь эти твои самолёты

Самолёты.

[Аутро]

Всё думаю о тебе:

От посадки и до полёта

Что несут они на хвосте

Эти твои самолёты

Я вверх, а ты там, внизу

Белые вороны что там

На хвосте тебе принесут

Эти твои самолёты

История создания песни «Самолёты» Жени Трофимова

Женя Трофимов выпустил песню «Самолёты» 13 октября 2022 года: композиция вошла в мини-альбом «что бы она пела». Помимо «Самолётов», в релиз попали треки «Муза» и «Номер».

Автор почти не рассказывал, какой смысл вкладывал в композицию. Слушатели видят в «Самолётах» аллегорию тяжёлых взаимоотношений и желание избежать конфликтов, а также размышляют, как сложно поддерживать любовь, находясь на расстоянии. Трофимов лишь однажды в интервью «Снобу» в сентябре 2024-го обмолвился, что «Самолёты» посвящены расставанию.

Интересен факт, что «Самолёты» почти вошли в саундтрек сериала «Ландыши. Такая нежная любовь». Авторы проекта обратились к Трофимову с предложением выкупить права. В процессе переговоров было решено, что музыкант напишет для сериала новую песню, в итоге получившую название «Вторая весна». Об этом Трофимов рассказал в интервью «Рамблеру» в декабре 2024 года.

Клип на песню «Самолёты» Жени Трофимова

Официального видео на песню «Самолёты» нет, но есть ролик с живым исполнением композиции в проекте «Муз.Лит».

