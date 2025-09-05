Bearwolf — Валькирия: текст песни, история создания, интересные факты

20 сентября 2024 года поп-артистка Валерия Василевская, выпускающая музыку под псевдонимом Bearwolf, выпустила композицию с воинственным названием «Валькирия». Песня быстро стала хитом, повторив успех песен GODZILLA и «Один в поле воин». «Рамблер» делится текстом песни и рассказывает историю её создания. Также здесь можно послушать саму композицию.

Текст песни «Валькирия» певицы Bearwolf

Убивала красота,

Говорил, что я не та.

В дали лучи переливами,

Не повезло родиться птицами.

В меня ты целился донельзя,

Захлопнулись дверцы,

Да каменем на сердце.

Тень валькирий мерцает,

Не ходи там, где темно.

Сердце от огня тает,

Судьбы наши — решето.

На пути тьма встанет,

Будь рядом врагам назло,

Врагам назло, храни тепло.

Ворона бойся,

Да в лес не ходи, ни-ни.

Зов добрый злой стал,

Сказал мне: «Не подходи».

У страха глаза пути,

Исповеди моря.

Горы я. Где же я? Кто же я?

Уходя, не бойся, пока догорит заря,

У каждого свой взгляд, в нём не найдёшь себя.

Хочу идти туда, где ожила, сгоря.

Исповеди моря, о, море я, море я.

История создания песни «Валькирия» певицы Bearwolf

Композиция «Валькирия» вышла 20 сентября 2024 года. Песня продолжила тематику предыдущих песен Василевской и изобразила её как грозную валькирию. Новшествами трека оказались народные напевы и партии рок-гитар, впоследствии ставшие неотъемлемыми элементами песен BEARWOLF.

Фольклорные символы — птицы, вороны, леса — нельзя трактовать однозначно. Они могут означать как растерянность лирической героини, так и её общность с природой.

Клип на песню «Валькирия» певицы Bearwolf

Клип «Валькирия» вышел спустя несколько недель после песни — 10 октября того же года. Продюсером ролика выступил Заурбек Цаллагов, а локацией для съёмок стали горы в Северной Осетии. Местные зовут это место «Городом мёртвых». После премьеры клипа на Василевскую ополчилась часть слушателей, посчитавшая неуместными съёмки «на кладбище». Отвечая критикам, артистка подчеркнула, что предусмотрела всё, чтобы не задеть ничьих чувств. Василевская отметила, что съёмки проходили вдалеке от самого кладбища, а фон предусмотрительно «размыли».

В ролике артистка, группа танцоров и музыкантов просто поют и танцуют под «Валькирию» на фоне гор, озера и лесов. Почти за год после премьеры клипу удалось набрать больше 14 миллионов просмотров на YouTube. Видео также держится в чарте ста самых просматриваемых в России на платформе.

