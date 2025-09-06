Готическая Гага и женственный метал: зарубежные новинки недели

Культовые метал-вокалистки современности записали совместную балладу, британский инди-артист Том Оделл поделился сборником живых и искренних записей, а Леди Гага выпустила танцевальный хит для сериала «Уэнсдей». «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

© Lady Gaga/YouTube

Синглы

Poppy, Amy Lee & Spiritbox — End Of You

Жанр: лёгкая метал-баллада.

Известные метал-вокалистки Эми Ли (Evanescence), Poppy и Кортни Лапланте (Spiritbox) записали совместную композицию End Of You, мгновенно оспорив все возможные слухи о соперничестве. Новая песня — это проникновенная баллада, в которой каждая из артисток демонстрирует свои сильные стороны.

Эми Ли и Poppy разделяют между собой два мелодичных куплета, а Лапланте в очередной раз доказывает титул одной из лучших экстрим-вокалисток современности. За тяжёлую аранжировку, сочетающую тяжёлые гитары и барабаны, отвечали известный метал-продюсер Джордан Фиш и гитарист Spiritbox Майк Стрингер. Песня об освобождении из-под пагубного влияния другого человека получилась меланхоличной, но всё же мощной.

Вне коллаборации артистки выпускают разную метал-музыку, но здесь звучат как одно целое: голос одной изящно перетекает в голос другой. При этом трек нельзя назвать откровенно тяжёлым, словно при всей значимости для поджанра женского метала End Of You вполне гармонично впишется в чарты наравне с мейнстримными поп-хитами.

© Sumerian Records

Lady Gaga — The Dead Dance

Жанр: мрачный танцевальный поп.

Леди Гага записала новую песню для второго сезона сериала «Уэнсдей». Артистка также сыграла в нём эпизодическую роль. The Dead Dance — это танцевальный синти-поп-трек с элементами диско и едва заметной вуалью готической эстетики. Символ гибели обыгрывается в простой строчке «Буду танцевать до смерти», что не в полной мере отражает чёрный юмор вселенной «Семейки Аддамс». Жутковатую картину дополняет клип, снятый Тимом Бёртоном, но без него композиция звучит как обыкновенный дэнс-поп-хит, не способный надолго остаться в памяти.

Леди Гага выпустила альбом MAYHEM: привычная экспрессия в новом рок-звучании

Portugal. The Man — Denali

© Соцсети Portugal. The Man

Жанр: жаркий нойз-рок.

Американская рок-группа Portugal. The Man выпустила песню, которую назвала в честь горы на Аляске. Трек открывается набором шумных звуков, способных спугнуть непривычного слушателя, и обзаводится полноценной мелодией только к 40-й секунде. Основой аранжировки остаются жужжащие гитары, одновременно придающие композиции глубину и атмосферу жаркого, душного дня.

Звучание успешно стирает грань между реальностью и лихорадочным сном, что отражается и в абстрактной лирике. Вокалист Джон Гурли критикует общество за неисполнение обещаний и при этом клянётся дойти до гильотины, так и не покорившись ни одному королю. Впрочем, он и сам не может понять, где реальность, а где сон, поэтому и текст композиции открыт к интерпретации.

Альбомы

David Byrne — Who Is The Sky?

Жанр: гавайский нью-вейв.

Для кого: для безоблачно счастливых людей.

Лидер известной ньювейв-группы Talking Heads Дэвид Бирн выпустил девятый сольный альбом. Музыкант работал над пластинкой вместе с Ghost Train Orchestra, в который входит 12 участников. Коллектив сумел придать и без того оптимистичным текстам Бирна солнечности и атмосферы райского острова из научно-фантастического фильма, снятого Энди Уорхолом. Узористая обложка с кричаще яркими цветами добавляет эстетике альбома абсурдного веселья, идеально отражающего характер Бирна и его отношение к жизни.

Лонгплей может стать отличным саундтреком к поеданию гавайской пиццы. Как и это необычное блюдо, «Who Is The Sky?» кажется смелым, но в то же время противоречивым экспериментом для любителей повеселиться, отдавшись полёту фантазии.

LA Dispute — No One Was Driving The Car

© Соцсети LA Dispute

Жанр: тревожный spoken word с хардкорным звучанием.

Для кого: для познавших глубины отчаяния.

Американская постхардкор-группа LA Dispute выпустила пятый альбом No One Was Driving The Car. Музыканты позаимствовали название «За рулём никого не было» из газетной заметки, рассказывавшей об аварии с участием беспилотного автомобиля. Пассажиры на заднем сиденье пострадали. Используя пессимистичный символ пагубной автономности, LA Dispute изображают безрадужный финал бездействующего человечества.

По словам коллектива, они хотели снять полноценный фильм, используя лишь звук без визуальной составляющей, так что лонгплей можно считать концептуальным. В центре внимания — внутренняя тревога, критика плохой экологии, капитализма и многого другого. Тревожные декламации вокалиста Джордана Дрейера, также исполняющего роль ударника, сменяются его же истошными воплями, ещё больше нагнетающими обстановку. В аранжировках можно также услышать диктофонные монологи неизвестного мужчины, отвечающего на философские вопросы о прожитой жизни.

Песни лонгплея характеризует резкая смена звучания: к примеру, вслед за криком Дрейера могут последовать тишина и пение птиц. Такой ход помогает коллективу оправдать концепцию альбома: La Dispute выстраивают друг за другом сцены, участниками которых становятся не только они сами, но и другие люди. Это интересное решение требует от слушателя пристального внимания, но вполне награждает его эстетическим удовольствием от наблюдения за крушением надежд на лучшее будущее.

Tom Odell — A Wonderful Life

© Alessandro Bremec/globallookpress.com

Жанр: акустическая инди-музыка.

Для кого: для печальных людей, которые верят в лучшее будущее.

Британский король инди-меланхолии Том Оделл выпустил седьмой альбом, частично записанный вживую. Это значит, что музыканты находились в студии одновременно, а не записывали партии инструментов по отдельности. Оделл воспользовался таким подходим, чтобы добиться для пластинки большей искренности, и ему это удалось: композиции звучат как камерный концерт в маленьком клубе. Лирический герой альбома — уставший человек, наконец-то увидевший свет в конце тоннеля. Песни пропитаны светлой грустью, но оставляют приятное послевкусие и надежду на лучшее будущее.

ten56. — IO

Жанр: взрывной ню-металкор.

Для кого: для злых людей, уставших от однообразного хеви-метала.

Относительно молодая французская группа ten56, существующая чуть больше пяти лет, представила свой второй лонгплей. Здесь коллектив оттачивает стилистику, за которую уже успел получить ярлык «флагманского ню-металкора». Основные составляющие их звука — злобный речитатив в экстремальной вокальной манере и агрессивные гитары, полные внезапных остановок и затяжных пауз, за которыми следует инструментальный взрыв.

Альбом вполне можно назвать сборником громких и злых хитов, созданным исключительно для слэма — сомнительного концертного развлечения, в рамках которого поклонники метала намеренно сталкиваются друг с другом. Считается, что телесные соприкосновения под агрессивную музыку вызывают у слушателей чувства эйфории и принадлежности к небольшому, но сплочённому сообществу. С тем же успехом IO может стать саундтреком для тяжёлой атлетики или бокса.