Фестиваль Signal поделился планами на следующий год

Организаторы фестиваля современной музыки, архитектуры и искусства Signal, в этом году впервые прошедшего в Москве, поделились планами на следующий год. В 2026-м они планируют вернуться к классическому формату полномасштабного фестиваля в привычной локации.

© Предоставлено организаторами фестиваля

В начале августа появилась новость, что Signal находится под угрозой срыва, так как местные власти запретили его проведение в арт-парке «Никола-Ленивец».

«Работа над Signal 2025 велась на протяжении года с соблюдением всех необходимых регламентов и требований. Вплоть до 7 августа в Никола-Ленивце шло строительство инфраструктуры и объектов — мы верили, что фестиваль состоится по запланированному сценарию. За неделю до старта мы были поставлены перед фактом, что это невозможно», — заявили организаторы.

В конечном счёте фестиваль прошёл с 15 по 17 августа на пяти площадках Москвы: DEX, Crystal Factory, Gazgolder, Leveldva и Community. Между локациями курсировали бесплатные шаттлы. Несмотря на неожиданный перенос, организаторам удалось сохранить 80% музыкальной программы и основные арт-объекты.

Губернатор Калужской области сообщил об отмене фестиваля Signal