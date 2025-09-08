Карди Би решила решила продавать новый альбом на улицах Нью-Йорка

Хип-хоп-исполнительница Карди Би поделилась в своих соцсетях видео, как она продаёт свой грядущий альбом Am I the Drama? прямо на улице в Нью-Йорке. Официальный релиз пластинки должен состояться 19 сентября.

© Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ролике можно увидеть пластинки и диски, лежащие на коврике прямо посреди улицы. Сама Карди Би играла роль торговца, зазывающего покупателя. Она продавала свой новый альбом всего лишь за 9 долларов 99 центов (примерно 820 рублей).

Видео рэперша сопроводила забавной подписью: «Мой лейбл сказал, что я должна выйти на улицу и продать этот альбом».

Am I the Drama? — предстоящий второй студийный альбом Карди Би. Её дебютная пластинка Invasion of Privacy была выпущена семь лет назад. За неё исполнительница получила «Грэмми» в категории «Лучший рэп-альбом».

