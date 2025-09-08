Главное в музыке за неделю: Крида запомнили в «Лужниках», Рик Росс приехал к Тимати

Егор Крид стал самым молодым исполнителем, собравшим «Лужники», но запомнился не этим, а американский рэпер выступил в новом клубе Тимати. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

© Соцсети Егора Крида

Новости недели

Егор Крид стал самым молодым артистом, собравшим стадион «Лужники»

31-летний певец и рэпер Егор Крид 30 августа впервые провёл концерт на стадионе «Лужники», где он собрал 86 тысяч зрителей. На сцене к нему присоединялись такие исполнители, как Баста, Филипп Киркоров, Джиган, Тимати и другие. Во время одного из номеров Крид поцеловался с танцовщицей в откровенном наряде. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пригрозила привлечь артиста к ответственности за «развратные действия» на глазах у детей, так как на концерт пускали с 12 лет. За Крида вступились Бузова и Киркоров, не увидевшие ничего предосудительного в его программе. Сам рэпер обвинил Мизулину в лицемерии и выложил в интернет ролик с обновлённым номером, где переодел танцовщицу в штаны и шубу.

Американский рэпер Rick Ross выступил в московском клубе Тимати

© Sony Pictures/globallookpress.com

5 сентября американский рэпер Рик Росс выступил в новом московском клубе Kiki. Заведение было открыто Тимати и ресторатором Антоном Пинским, в него пускают лишь девушек до 25 лет и мужчин до 30 лет. Рик Росс анонсировал концерт в своих соцсетях. Билеты на шоу не продавались, был доступен лишь резерв столов по телефону.

Буквально за пару дней до этого российский интернет активно отмечал 3 сентября, ставшее праздничной датой благодаря одноимённой песне Михаила Шуфутинского и мему с Риком Россом, который похож на темнокожую версию российского певца.

Филипп Киркоров предрёк молодой певице статус «Примадонны»

Поп-музыкант Филипп Киркоров назвал Люсю Чеботину «королевой русского шоу-бизнеса». Эту оценку он дал молодой артистке во время совместного выступления. Причём в будущем, как считает Киркоров, Чеботина может стать и Примадонной. Обычно этот титул ассоциируется у людей с Аллой Пугачёвой, выступившей с одноимённой песней на «Евровидении» в 1997 году.

Концерт французского артиста DJ Snake в Москве не состоится 5 сентября

© Panoramic/globallookpress.com

Организаторы фестиваля электронной музыки «Портал 2030–2050» объявили, что выступление популярного французского диджея DJ Snake переносится. Отыграть сет артисту помешали семейные обстоятельства. Когда он сможет приехать в Москву, неизвестно. Фестиваль «Портал 2030–2050» проходит в Москве в «Москино» с 29 августа по 14 сентября, вход бесплатный. DJ Snake дважды номинировался на премию «Грэмми» и побеждал на MTV Video Music Awards.

Моррисси выставил на продажу все свои права на The Smiths

Британский рокер и бывший солист The Smiths Моррисси выставил на продажу все свои права на группу. Как заявляет артист, в сделку войдут права на название группы, иллюстрации, тексты и музыку The Smiths его авторства. К тому же покупатель должен получить права на использование музыки в рекламе и кино, а также права на все записи группы и договоры на издательскую деятельность. В качестве причины Моррисси указал выгорания от любых взаимодействий с бывшими участниками The Smiths.

Релиз недели

Ay Yola — Ugez

Уфимская группа Ay Yola выпустила новый трек, в основу которого вновь лёг эпизод из эпоса «Урал-батыр». В Ugez башкирский герой Урал-батыр сражается с громадным огнедышащим быком. По сравнению с прошлыми композициями коллектива новый сингл имеет более тяжёлое и агрессивное звучание.

Материал недели

Музыкальные итоги лета: «Бонд с кнопкой» и другие новые герои

«Рамблер» подвёл музыкальные итоги летнего сезона и выделил главные тренды. В зарубежных чартах царит затишье, зато в России развиваются интересные движения саундклауд-рэперов и «Новых добрых».