Стас Михайлов купил песню, созданную ИИ

Российский певец Стас Михайлов признался в приобретении песни, созданной нейросетями. Артист отметил, что у композиции не получилось «донести глубокий смысл и тронуть душу».

© Sergey Elagin/globallookpress.com

Михайлов выразил мнение, что в песнях, сгенерированных ИИ, не хватает жизненной энергии. «Все, что связано с музыкой, находится на уровне души и сердца. <…> А искусственный интеллект пока не научился чувствовать и передавать эмоции», — заявил певец в беседе с ТАСС.

Стас Михайлов также добавил, что нейросети могут быть полезны в некоторых творческих процессах. Например, он рассказал, что сделал клип с Люсей Чеботиной, который искусственный интеллект «сделал классным».

Ранее стало известно, что 2 октября выйдет альбом с песнями Высоцкого, отреставрированными нейросетями.

