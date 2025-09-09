Lizzo отложила выпуск альбома Love in Real Life на неопределённый срок

Американская певица и рэперша Lizzo отложила на неопределённый срок выход альбома Love in Real Life, о готовности которого она заявила в марте 2025 года. Артистка объяснила это тем, что «много всего изменилось» с момента его написания.

© Соцсети Lizzo

В июне 2025-го поклонники артистки были удивлены, что Lizzo выпустила микстейп My Face Hurts From Smiling, а не готовый альбом. Сейчас же Lizzo объяснила изданию New York, почему она изменила планы по выпуску альбома, большую часть которого написала ещё в 2022 году.

«К 2025 году я изменилась, мир так сильно изменился, и так много всего произошло. Это просто не о том, что я чувствую прямо сейчас», — рассказала Lizzo. Она добавила, что собирается прислушиваться к себе и следовать своим инстинктам.

В настоящее время исполнительница сконцентрирована на музыке, которая больше всего совпадает с её эмоциями. Lizzo заверила, что находится в одном из самых захватывающих творческих периодов. «У меня есть еще 7000 подобных песен. Это не единственный альбом, который я когда-либо запишу. Это не единственная песня, которую я когда-либо спою. Черт возьми, вам от меня не избавиться!» — сказала Lizzo.

В 2023 году несколько подчинённых Lizzo обвинили её в издевательствах и сексуальных домогательствах. В 2024-м суд отклонил несколько претензий к артистке.

