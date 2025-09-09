Российское Авторское Общество требует от Чеботиной 160 тысяч рублей
Российское Авторское Общество (РАО) подало иск к певице Люсе Чеботиной. Его сумма составила 160 тысяч рублей. Причиной стало незаконное использование песен чужих авторов во время шоу.
РАО считает, что Люся Чеботина незаконно использовала чужие композиции во время своего концерта «Первая леди», прошедшего на Live Арене в декабре 2024 года. Во время шоу она исполнила восемь песен, авторами которых являются другие артисты. Среди них был трек «Разве ты любил», написанный Игорем Николаевым и Игорем Крутым, а также зарубежные синглы.
«Согласно российскому законодательству, организатору концерта необходимо заключить с правообладателем или организацией по управлению правами на коллективной основе договор о предоставлении ему права на публичное исполнение произведения и выплачивать авторам и правообладателям полагающееся вознаграждение. В связи с отсутствием сведений о наличии у организатора концерта лицензионного договора с РАО, РАО обратилось в Арбитражный суд», — цитирует слова организации «Комсомольская Правда».
В четырёх случаях Чеботина нарушила не только авторские права, но и смежные права на фонограммы. В связи с этим ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности) собирается подать на Чеботину иск на 76 тысяч рублей.
