Первая на Бродвее и жертва аферистов: подвиги и провалы Ларисы Долиной

10 сентября 2025 года народной артистке Российской Федерации и «королеве джаза» Ларисе Долиной исполняется 70 лет. Певица известна не только музыкальным талантом, но и несгибаемым характером, позволившим ей стать звездой жанра, несмотря на множество препятствий. В честь юбилея Ларисы Долиной «Рамблер» вспоминает интересные факты из её биографии и рассказывает, как артистка едва не потеряла единственную дочь, зачем поссорилась с Валей Карнавал и почему запрещает студентам петь в караоке.

© Соцсети Ларисы Долиной

У Ларисы Долиной было тяжёлое детство

Долина — это девичья фамилия матери исполнительницы, впоследствии ставшая её творческим псевдонимом. Настоящая фамилия певицы — Кудельман. Будущая артистка родилась 10 сентября 1955-го в Баку, но спустя два года её семья перебралась в Одессу. Отец артистки работал стекольщиком, мать — машинисткой. По воспоминаниям Долиной, семья жила «очень средненько» и даже «ниже среднего». Из-за финансового неблагополучия семья Кудельманов жила в коммунальной квартире в «сыром подвале», где артистка переболела сильным коклюшем. Хотя артистке удалось выздороветь, она заработала хронический бронхит.

Лариса Долина оканчивала школу заочно

Лариса Долина с ранних лет знала, что хочет посвятить жизнь музыкальной карьере. Её родители всячески препятствовали этой мечте. Они даже не позволили дочери обучаться на вокальном отделении музыкальной школы. В детстве Долина занималась сначала на фортепиано, а потом — на виолончели. Но сама артистка никогда не отказывалась от своего таланта, и уже в 10-м классе школы её пригласили на работу в Одесскую филармонию. Как Долина вспоминала в интервью изданию «ОК!» в 2013 году, из-за этого в семье разразился «большой скандал».

Меня и маму вызвали на совет по делам несовершеннолетних, на котором, как правило, рассматриваются дела подростков, которые хулиганят. Председателем был директор нашей школы. Он получил письмо из филармонии с просьбой меня отпустить, чтобы школу я окончила заочно. [Они писали], мол, не волнуйтесь, мы будем за ней присматривать, мы не можем терять такую талантливую вокалистку. Директор сказал: «Что тут обсуждать, я слышал, как она играет на фортепиано, как поёт, нельзя девочке судьбу разрушать, вдруг это будущая знаменитость». Пришлось родителям меня отпустить.

При этом сама Долина — ярая противница заочного обучения в музыкальном образовании. В 2020-м артистка лично обращалась к политику Владимиру Мединскому, чтобы в Московском государственном институте культуры закрыли заочное отделение. Своё решение Долина объяснила тем, что невозможно научиться петь, «раз в год общаясь с педагогом по скайпу».

У Ларисы Долиной были проблемы из-за национальности

© Evguenii Matveev/globallookpress.com

Певица сталкивалась с трудностями из-за строчки в паспорте, в которой была указана её национальность: «еврейская». Этот факт из её биографии нередко смущал правительство СССР и заставлял сомневаться в благонадёжности Долиной. Дошло даже до того, что в 1983 году артистку не хотели пускать на музыкальный конкурс в Чехословакии.

Я повторяю, что всегда для всех была белой вороной. Всю жизнь. Меня не выпускали за границу из-за моей пятой графы — «национальность». Я сама добивалась, чтобы меня послали на международный конкурс, хотела принести пользу России в культурной области. Мы с покойным Жорой Гараняном записали песню и решили, что поедем с ней на «Интерталант» в Чехословакию. Меня не пускали, потому что я не знала, в каком году был десятый съезд компартии Испании. «Как это вы не знаете?» Я говорю: «А почему я должна это знать? Я знаю, зачем еду туда. Я знаю, что привезу оттуда все высшие награды». Так и получилось. Я привезла Гран-при и приз за лучшее исполнение чешской песни.

Невзирая на триумфальное возвращение, Долину продолжали вырезать из телеэфиров и всячески подавлять. Всё изменилось лишь с приходом к власти Михаила Горбачёва.

Лариса Долина работала даже во время беременности

Лариса Долина трижды была замужем, но лишь однажды стала матерью. В 1983 году, когда певица состояла в браке с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским, у неё родилась дочь Ангелина. Как признавалась артистка, беременность протекала тяжело. Не последнюю роль в этом сыграло нежелание Долиной прекращать работу.

К примеру, на шестом месяце беременности артистка по собственному желанию снималась в фильме Карена Шахназарова «Мы из джаза». В одной из сцен Долина должна была спускаться по крутой лестнице на высоких каблуках, глядя исключительно в камеру. По ощущениям артистки, эту сцену они снимали «лет десять». В эфире передачи «Привет, Андрей!» Долина назвала переход «длинным и сложным» и подчеркнула, что съёмочной команде потребовалось несколько дублей для получения хороших кадров. Артистка очень боялась упасть и причинить вред ребёнку, но никто не пострадал.

Сегодня Ангелина Миончинская работает театральным продюсером и воспитывает дочь Александру. Лариса Долина старается проводить с семьёй всё свободное время и быть доброй мамой и бабушкой, так как ей самой в детстве не хватило материнской любви.

Лариса Долина стала первой россиянкой на Бродвее

В 2013 году Лариса Долина стала первой российской певицей, выступившей на Бродвее. Артистку пригласили в джазовый мюзикл «Чикаго» на роль Мамы Мортон — надзирательницы в женской тюрьме. Это стало возможно благодаря личному знакомству Барри Вайслера и Дмитрия Богачёва — двух театральных продюсеров, ставивших Chicago в США и России соответственно. В августе премьера состоялась в Нью-Йорке: Долина выступила в качестве «приглашённой звезды» в восьми постановках. В октябре того же года начался показ мюзикла в Москве, и артистка вернулась к своей роли уже на родине.

После победы в телешоу Долина столкнулась с критикой

© Соцсети Ларисы Долиной

В 2023 году Ларису Долину пригласили сняться в телешоу Первого канала «Три аккорда». Его участники представляют вокальные выступления с песнями из репертуара других артистов, а жюри выставляет оценки. Десять певцов соревнуются между собой и получают очки. После восьми выпусков баллы суммируются, и объявляется победитель — тот, кто заработал больше всего.

Вместе с Долиной участие в 7-м сезоне принимали поп-певица Виктория Дайнеко, участница «Тату» Лена Катина, театральный актёр Александр Олешко и другие артисты. Среди судей оказались шансон-исполнители Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум и Любовь Успенская, а также бард Александр Новиков. В первом же выпуске последний раскритиковал Долину за неоднозначный выбор композиции: артистка исполнила собственную версию песни Розенбаума «Гоп-стоп». Новикову не понравилось, что Долина выбрала для исполнения «мужскую» песню: бард попросил, чтобы певица больше никогда её не пела. Долина не стала прислушиваться к критике, заявив, что никто «не вправе ей приказывать».

Несмотря на сомнительное первое впечатление, артистке удалось впечатлить жюри и занять первое место по итогам всех выпусков. В финале сезона Долину объявили победительницей. Уже после этого артистка призналась в интервью изданию The Voice, что её участие в проекте сопровождалось обильной критикой от телезрителей. Неравнодушные осуждали её вызывающее поведение и неспособность адекватно реагировать на комментарии, а также призывали «уступить место молодым». Сами зрители при этом на результаты конкурса никак не влияют.

Многие были очень недовольны моим появлением в шоу, писали гневные письма в редакцию телеканала, требовали, чтобы меня «выгнали» из проекта... Что ж, за всю свою творческую карьеру я не раз сталкивалась с таким, это меня делало только сильнее, а в данном случае я поняла, что, согласившись участвовать, поступила правильно.

В 2025 году на Первом канале состоялась премьера 9-го сезона «Трёх аккордов». В нём Долина появилась в одном из эпизодов уже в роли члена жюри.

Среди учеников Долиной есть известные исполнители

© РИА Новости

В 2016 году к богатому творческому резюме Долиной прибавилась ещё одна графа: артистка стала заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры. По воспоминаниям самой Долиной, до её прихода кафедра находилась в упадке из-за «неграмотных педагогов» и «студентов в плачевном состоянии». Об этом артистка рассказала в интервью Posta Magazine в 2021 году.

Могу сказать честно, что я её подняла с колен. Позвала лучших педагогов, начала жёстко отбирать студентов на вступительных экзаменах. В то же время это был для меня очень серьёзный стресс: когда меня пригласили, я попросила меня сразу не оформлять, дать мне время понять, по мне ли это, смогу ли я, справлюсь ли. Потому что как педагог я ничего не оканчивала, у меня есть лишь опыт, которым я могу делиться. Но как-то всё это пришло.

Среди учеников Долиной есть состоявшиеся музыканты — к примеру, она занималась с певцом Александром Панайотовым. Артист учился на заочном отделении до того, как оно было закрыто. По воспоминаниям Долиной, он был «очень примерным студентом» и смог окончить курс с красным дипломом.

Лариса Долина публично поссорилась с молодой певицей

Будучи суровым преподавателем, Лариса Долина известна критическими высказываниями в сторону молодых артисток. Наиболее показательным можно назвать пример блогерши и певицы Вали Карнавал, ставшей известной благодаря роликам на платформе TikTok. Они познакомились на съёмках YouTube-шоу «Музыкалити» и поспорили о необходимости музыкального образования. Карнавал заявляла, что право петь есть у всех; Долина же настаивала, что профессиональные артисты несут ответственность перед зрителем. Также исполнительница хита «Погода в доме» подчеркнула, что молодая певица не попадает в ноты и обязана учиться.

После этого обе участницы конфликта столкнулись с критикой со стороны поклонников второй стороны. Фанаты Вали Карнавал писали гневные комментарии Долиной, а юная певица выслушивала немало неодобрительной критики от старшего поколения. Карнавал даже преподнесла Долиной подарок в виде голубого укулеле, но старшая артистка открыто призналась, что не поняла значения этого подношения. Впоследствии инструмент появился в клипе Долиной на песню «Мурашки по коже». В одной из сцен певица выражает надежду, что музыку «будут делать музыканты, а не куклы из пластика». В руках Долина держит подарок от Карнавал, но потом передаёт его кому-то за кадром.

В 2023 году обе артистки стали участницами телешоу «Неформат» на Первом канале. Карнавал преподнесла Долиной оливковую ветвь в знак примирения, и оно состоялось. Чтобы доказать дружеские отношения между собой, певицы исполнили в эфире шоу песни из репертуара друг друга. Карнавал представила свою версию «Погоды в доме», а Долина спела «Психушку».

Лариса Долина запрещает ученикам петь в караоке вечером

© Соцсети Ларисы Долиной

Лариса Долина известна строгим подходом к студентам. Среди предъявляемых требований — талант, понимание профессии артиста, эрудиция и наличие среднего музыкального образования. Есть и более необычные условия: соблюдать осторожность во время пения в караоке. Помимо очевидных рекомендаций «не кричать» и «не надрываться», есть и необычная: не петь после девяти вечера.

У любого голоса самое благодатное время — с 16:00 до 21:00, дальше уже сложнее, особенно если не распет. У меня, например, студенты начинают распеваться только в полдень, потому что голос просыпается через три часа после того, как просыпается сам человек.

Долина также подчёркивает, что в возрасте с 17 до 20 лет голос только формируется, поэтому по ночам ему нужно давать отдыхать. Сама артистка — нечастый гость караоке; в такие клубы она ходит не чаще чем раз в полгода.

Ларису Долину крупно обманули мошенники

В 2024 году артистка стала жертвой мошенников. В апреле с Долиной якобы связались представители ФСБ и Росфинмониторинга и заставили её продать элитное жильё площадью в 235 квадратных метров в Москве. Выручку с продажи певица должна была перевести «на безопасный счёт». В конце июня квартира, принадлежавшая Долиной, перешла к новой хозяйке Полине Лурье. К этому моменту артистка уже догадалась, что имеет дело с мошенниками, поэтому отказалась съезжать. Певица заподозрила Лурье в сговоре с преступниками: по словам Долиной, покупательница не могла не заметить заниженную стоимость квартиры. Артистка подала на неё в суд, требуя признать сделку недействительной. Лурье в свою очередь подала встречный иск, пытаясь доказать законность покупки и надеясь выселить Долину с жилплощади.

После нескольких судебных заседаний певице удалось вернуть право владения квартирой. В сентябре 2025 года РИА Новости сообщило, что Лурье не готова смириться с вердиктом, хотя одну из её апелляций уже отвергли. При этом представители Лурье подчеркнули, что вернуть потраченные деньги ей вряд ли удастся.

