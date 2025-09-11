Катя Лель, Стас Пьеха и другие артисты назвали любимые песни школьных лет

Сентябрь — время, когда начинается учебный год и которое у многих ассоциируется со школой. «Рамблер» узнал у артистов, какие песни они слушали за школьной партой, через что они тогда проходили и какие чувства испытывали. Здесь же можно послушать ностальгический плейлист с этими композициями.

© Pavel Kashaev/globallookpress.com

Выбор Кати Лель: Andru Donalds — Simple Obsession

Я росла на группах Enigma и Sandra. У них были модное электронное звучание и завораживающие голоса. Я училась в историческом и спортивном классах, моя жизнь проходила по минутам, но мечтала я о музыке, о большой сцене, о Москве. Это волшебные воспоминания.

Уже позже я познакомилась с самим Эндрю Дональдсом, золотым голосом Enigma, с которым мы дружим и по сей день. В 2019 году я приглашала его на свой сольный концерт в «Крокусе». Когда мы спели с ним дуэтом его известный хит Simple Obsession, это было феерично.

Катя Лель — поп-певица, исполнительница хита «Мой мармеладный (Я не права)».

Выбор Ирины Нельсон из Reflex: «Школьные годы чудесные»

© Предоставлено менеджментом артиста

Мы пели эту песню в школьном хоре, и до сих пор эти строки звучат у меня в душе. В них такая светлая энергия — одновременно и радость, и лёгкая грусть. Это удивительно, как музыка может сохранять внутри живые воспоминания на всю жизнь.

Был забавный случай, когда я училась в музыкальном училище. Все аудитории были постоянно заняты, поэтому я придумала хитрость, чтобы спокойно играть на пианино. Я приходила в шесть утра и занимала класс. Иногда от усталости я засыпала прямо за инструментом, положив голову на клавиши. Просыпалась уже с отпечатком клавиш на лбу. Представьте: утром по коридору идёт девочка с клавишами на лице, и все однокурсники хохочут, мол, Ира, ты что, лбом на пианино играла. Музыка буквально оставляла след на моём лице.

Ирина Нельсон — певица, продюсер, основательница и солистка группы Reflex.

Выбор IVAN: Ария — Потерянный рай

© Предоставлено менеджментом артиста

В школе я дружил со старшеклассниками, которые музицировали, играли на гитаре. У нас образовалась группа из школьных ребят. Мы гуляли вместе, почти всегда таская за собой гитары. Зимой собирались в подъездах, летом — во дворе школы или на улице. Разучивали песни просто «на слух».

«Потерянный рай» — песня, которую мы сыграли одной из первых. Никто её специально не учил. Все просто знали её наизусть. Пел, конечно же, я. С ней мы не раз выступали на школьных концертах, в том числе и концертах к 1 сентября. У многих она ассоциируется с первой любовью, робкими отношениями, трепетными переживаниями, а у меня же она всегда вызывает тёплые воспоминания о нашей маленькой группе.

IVAN — певец, музыкант, автор слов и музыки, участник масштабных музыкальных фестивалей и конкурсов.

Выбор CHEBANOV: Децл — Вечеринка

© Предоставлено менеджментом артиста

В школьные годы у меня была большая компания друзей, мы обожали собираться вместе, придумывать новое — уже тогда всё вертелось вокруг творчества. Я активно танцевал брейк-данс, пел под гитару во дворе или с друзьями на даче. Песня Децла как будто стала лейтмотивом тех школьных лет.

Под «Вечеринку» мы танцевали на школьных дискотеках, знакомились с девчонками, расставались, решали первые «школьные» проблемы и всегда делали всё на позитиве. Песня задавала правильный настрой. Друзья даже шутливо перепевали: «Вечеринка у Чебанова дома» — я был душой нашей компании и главным заводилой.

Когда слышу эту композицию сейчас, сразу всплывают воспоминания о той шальной молодости. Сейчас эта песня всё ещё способна вернуть меня на танцпол школьной дискотеки, во двор или ко мне домой, чтобы снова ощутить ту радость и энергетику. Для меня это не просто музыка — это часть школьной поры, дружбы и первых впечатлений, которые остаются с нами на всю жизнь.

CHEBANOV — артист, музыкант, сооснователь музыкальной компании Amply Music и школы артистов Amply School.

Выбор VAVAN: Иванушки International — Тополиный пух

© Предоставлено менеджментом артиста

Это был хит моего детства. Его постоянно играли на школьных дискотеках. Я учился в школе, построенной в форме «колодца», с внутренним двором. Я стоял в актовом зале и смотрел в окно на этот двор, где происходила массовая драка школьников, а на фоне звучала песня «Тополиный пух — жара, июль!». Ребята кувыркались в сугробах, толкались и дрались под эту веселую и позитивную мелодию. Именно так она мне запомнилась.

Это один из моих любимых треков юности. В нём заложен культурный код нашего народа. Песня написана в такой гармонии, которая близка нашим людям и находит отклик в сердцах большинства. Мелодия довольно простая, но в то же время цепляет и оставляет сильное эмоциональное впечатление.

VAVAN (Владимир Селиванов) — хип-хоп- и поп-артист, актёр.

Выбор Стаса Пьехи: Nirvana — Rape me

© Предоставлено менеджментом артиста

8-й класс — самый яркий период, когда я перевёлся в другую школу и дорвался до общения с девушками. Мы заполняли анкеты, собирались на квартирах, играли на гитаре. Девушки обращали на меня особое внимание, когда я играл трек Nirvana «Rape me». Поэтому я репетировал эту песню каждый день, чтобы она у меня звучала как можно лучше.

Я выбрал эту песню именно потому, что её было легко подобрать на гитаре: там всего 4 аккорда. Причём гитара могла быть и расстроенной, так как жанр позволял. В целом группа Nirvana вызывает у меня ностальгические чувства по школьным годам. Это был классный период, в который хотелось бы на время вернуться, испытать те же эмоции.

Стас Пьеха — российский певец и телеведущий, участник проекта «Фабрика звёзд».

Самые романтичные песни: выбор артистов

Выбор «Инь-Ян»: Hi Fi — средняя школа номер 7; Дискотека Авария — Если хочешь остаться

© Предоставлено менеджментом артиста

Татьяна Богачёва: Я очень люблю творчество группы Hi Fi, это практически единственная русскоязычная музыка в моём плеере, которую я до сих пор с удовольствием слушаю.

Год выхода этой песни совпал с моим школьным выпускным, и летом она достигла своей максимальной популярности. Она связана с прощанием со школой и одноклассниками, последним звонком и выпускным. При прослушивании я ощущаю лёгкую грусть.

Артём Иванов: У меня со школьными годами ассоциируется песня «Если хочешь остаться» группы «Дискотека Авария». Она звучала, когда я заканчивал учёбу, и была настоящим хитом на нашем выпускном. Она вызывала восторг, лёгкую грусть и одновременно радость, что ты стоишь на пороге перемен.

«Инь-Ян» — поп-группа, финалист «Фабрики звёзд — 7».

Выбор Filatov & Karas: Агата Кристи — Как на войне; Вадим Казаченко — Жёлтые розы

© Предоставлено менеджментом артиста

Дмитрий Филатов: С последними классами школы у меня связана песня «Агаты Кристи»: «Но я устал, окончен бой, беру портвейн, иду домой». Перед глазами сразу такая картина: станция метро “ВДНХ”, где я жил и куда возвращался на метро со школы, ждал трамвай до дома. Идёт снег, стоят бесконечные палатки с видеокассетами и CD-дисками, и эта песня орёт из всех палаток. Школу я не любил, но песня вызывает у меня приятные ассоциации: станция метро “ВДНХ”, та самая зима.

Алексей Назаров: «Жёлтые розы» — это песня моего детства, конец 90-х — начало 2000-х. Я тогда приходил домой после уроков, садился перед маленьким телевизором и включал клип группы «Фристайл».

Когда я слышу «Жёлтые розы» сейчас, я сразу возвращаюсь в те годы: запах школьных тетрадей и мелка, звонок с урока, шум во дворе, вечерние мультики по телевизору, когда все дела уже сделаны, но ещё есть несколько минут на мечты. Эта песня напоминает мне, что музыка может быть настоящей магией.

В мае я сделал своё прочтение «Жёлтых роз» — это моя дань уважения композиции и артисту, которые изменили маленького Лёшу Назарова раз и навсегда.

Filatov & Karas — мультиплатиновый электронный музыкальный проект, самая ротируемая группа по радио в Российской Федерации.

Выбор TSOY: Robertino Loreti — О sole mio

© Предоставлено менеджментом артиста

У меня самые тёплые воспоминания о музыкальной школе и моём преподавателе по вокалу Сергее Сергеевиче Морозове. Благодаря ему я стал профессиональным артистом. Он подарил мне самое главное — невероятную любовь к музыке. Он понимал, что маленький ребёнок не поймёт музыкальные термины, поэтому старался объяснять мне так, чтобы я понял. Каждый урок проходил как интерактивное занятие. Например, когда ему нужно было научить меня артикуляции или правильно открывать рот, он говорил: «Вот утром мама картошечку пожарила. Ты её прям со сковородки в рот закинул, а она горячая, и ты — о-о-о-о...». Так мы и работали.

В шесть лет я уже участвовал в своём первом международном конкурсе по вокалу. Мне было дико страшно. Я стоял за кулисами в старом Доме культуры. Меня тянут на сцену, а я упираюсь. Уже ведущий объявил: «Анатолий Цой, город Талдыкорган» — а я реву, не хочу идти. Тут подошёл Сергей Сергеевич и говорит: «Я тебя целый год готовил. Ты готов. Просто выйди и сделай всё так, как мы репетировали». Я вытер слёзы, вышел на сцену, выступил и занял второе место. Исполнял тогда легендарную песню О sole mio. Она была моей коронной.

TSOY (Анатолий Цой) — певец, актёр, ведущий «УТРО» на ТНТ.

Выбор Dean Korso: Scorpions — Wind of Change

© Предоставлено менеджментом артиста

В восьмидесятые в юности моими любимыми группами были Iron Maiden, Judas Priest, впоследствии Metallica, Motley Crue. В сравнении с ними Scorpions мне казались простоватыми, народными, попсовыми.

Мне врезалась в память их песня, потому что она ассоциируется с романтическими переживаниями. В подростковом возрасте яркость ощущений обусловлена гормональными всплесками. Всё, что их провоцирует в тот период, навсегда врезается в память и буквально телепортирует нас в прошлое, позволяя переживать волнующие ощущения снова и снова. И здесь сильнейшими триггерами являются музыка и запахи. Именно поэтому взрослые люди с таким удовольствием слушают то, что напоминает им о молодости.

Для многих людей моего поколения Wind of Change ассоциируется с периодом первых влюблённостей, школьных дискотек и волнением, с которым ты приглашаешь на танец девушку, которая тебе давно нравится. В моём случае саундтреком для таких переживаний тоже стали Scorpions.

Dean Korso — музыкальный продюсер, композитор и автор песен, выпустил альбом Samsara Passengers совместно с Øneheart и leadwave.

Выбор Baby Cute: Post Malone — Go Flex

© Предоставлено менеджментом артиста

Я бы выделила весь альбом Post Malone «Stoney», где были треки Go Flex и Deja Vu. Мне было лет 15, я ездила в школу к репетитору, а за окном стояла пасмурная погода. Я тогда уже писала треки, но еле-еле. Скучаю по тем временам моего становления. А ещё у меня есть трек и клип «Универ» — это невероятная песня, которая у меня ассоциируется со школой и учёбой.

Baby Cute — резидент творческого объединения GAZ, недавно выпустила совместный клип с Konfuz’ом, а осенью обещает новый альбом.

Выбор TERRY: Justin Timberlake — Rock your body

© Предоставлено менеджментом артиста

Даже спустя много лет этот трек остаётся интересным, мелодичным, ритмичным и вызывающим эмоции. Работы Джастина Тимберлейка в коллаборации с Тимбалэндом — это некое «золотое сечение» поп-музыки.

Этот трек вышел, когда я учился в школе, а звезда Джастина Тимберлейка только загоралась. Мы записали клип с MTV на видеокассету и постоянно крутили его дома. Меня впечатлил вокал Тимберлейка — его тембр, танцы, энергия.

Я отчётливо помню 8 Марта примерно в пятом-шестом классе. Я решил поздравить девчонок и начал исполнять этот трек, танцуя, как Тимберлейк в клипе. Это стало очень запоминающимся событием: девчонки аплодировали в ритм, подарок удался. Я чувствовал себя великолепно.

Даже тогда я уже понимал, где настоящее «золото», а где просто позолота. Этот трек до сих пор возвращает меня в то состояние и вызывает улыбку.

TERRY — певец, победитель шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.

Артисты назвали лучшие летние песни