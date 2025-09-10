Лариса Долина рассказала, что считает непозволительным на сцене

Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина призналась, что считает раздевание на сцене неприемлемым. По её мнению, певцы должны сохранять дистанцию со зрителем.

Долина заявила, что артист должен быть честным со зрителем и оставаться культурным. «Мы любим нашу публику, относимся с уважением, но должны оставаться звёздами. Когда мы опускаемся до таких моментов, нас перестают идеализировать, а значит, теряется культура», — рассказала артистка в беседе с ТАСС.

Издание также спросило у Ларисы Долиной, как она относится к концерту Егора Крида. Его активно обсуждали в соцсетях и критиковали за развратные действия на сцене. Певица ответила, что она не смотрела шоу полностью и видела только номер с Филиппом Киркоровым.

