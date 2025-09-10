Эндшпиль — «10»: текст песни, смысл, интересные факты

Рэпер Сослан Бурнацев, известный под псевдонимами Эндшпиль и Andy Panda, выпустил один из главных хитов лета 2025 года — песню «10». «Рамблер» приводит текст лиричного трека, рассказывает о его смысле и связанных с ним интересных фактах. Композицию можно послушать прямо здесь.

© Соцсети Эндшпиля

Эндшпиль — «10»: текст песни

[Интро]

Ты дарованный Богом мне ангел

И знай — я люблю без остатка,

Сквозь занудные будни и мрачные тени

Ты всегда светишь ярко.

Май, согревай наши души,

В гармонии — чистая сила,

Ты подарила мне два мира.

[Куплет 1]

На закате, сквозь туман

Давай бежать от суеты,

Ты излучаешь красоту.

[Предприпев]

О-о-а, о-а

О-о-а, о-а

О-о-а, о-а

О-о-а, о-а

О-о-а, о-а

О-о-а, о-а

О-о-а, о-а

О-о-а, о-а

[Припев]

О-о-а, о-а

О-о-а, о-а

О-о-а, о-а

О-о-а, о-а

О-о-а, о-а

О-о-а, о-а

О-о-а, о-а

О-о-а

[Куплет 2]

Я поломаю все траблы, залечу раны

Ради любви моей дамы,

Летим на крыльях, родная, я знаю, как будет.

Им не поломать наши планы!

Мало надо нам — так мало надо,

Мало надо нам,

Счастья — навалом!

[Припев]

О-о-а, о-а

О-о-а, о-а

О-о-а, о-а

О-о-а, о-а

О-о-а, о-а

О-о-а, о-а

О-о-а, о-а

О-о-а

[Аутро]

Дай мне силы, дай мне руку,

Дай мне море, дай мне солнце,

Дай мне силы, дай мне руку,

Дай мне море, дай мне солнце,

Дай мне силы, дай мне руку,

Дай мне море, дай мне солнце,

Дай мне силы, дай мне руку,

Дай мне море.

Эндшпиль — «10»: о чём песня

© Соцсети Эндшпиля

Атмосферная песня Эндшпиля, выпущенная 27 июня 2025-го, описывает безграничную любовь и гармонию, которую та дарит. Лирический герой композиции, используя возвышенные фразы, вроде «Ты дарованный Богом мне ангел», обращается к своей возлюбленной и говорит, как много она для него значит. Он уверяет, что ради девушки готов на всё, ведь именно она даёт ему счастье и силу.

Эндшпиль коротко высказался о релизе: «Сохраняйте энергию чистой, а сердце — открытым. Любите без страха и выражайте эмоции смело!»

Эндшпиль — «10»: интересные факты

В песне использованы мягкие биты, чтобы передать атмосферу спокойствия.

Трек посвящён 10-летию отношений Эндшпиля со своей женой Светланой. На это также намекает его подпись в соцсетях «10yearsofmagic» (в пер. на русский — «10 лет волшебства»).

Эндшпиль прославился как участник хип-хоп-дуэта Miyagi & Эндшпиль, но трек «10» он записал без участия своего давнего коллеги.

